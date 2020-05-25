Врач минской больницы скорой помощи: Нас тоже приглашали на парад 25.05.2020, 14:16

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Фото: AP

Для властей красивая картинка на 9 мая намного важнее, чем жизни белорусов.

Многие белорусы не доверяют официальной статистике. Журналисты обращают внимание на очевидные статистические аномалии: например, официально смертность пациентов с COVID-19 в Беларуси является одной из самых низких на планете. В то же время уровень смертности среди врачей в 15-30 раз выше, чем в других европейских странах. Министерство здравоохранения последний раз отвечало на вопросы журналистов в середине апреля, что только подогревало сомнения общественности относительно озвученных цифр, пишет сайт телеканала «Белсат».

Медики, в свою очередь, часто жалуются на переполненность больниц и отсутствие объективной информации, а также на негласный запрет начальства на общение с прессой. В начале мая главный врач Витебской городской клинической больницы скорой помощи Сергей Лазарь потерял свою должность – это произошло через неделю после выхода большого репортажа tut.by, в котором рассказывалось о работе реанимации во время пандемии. Ранее на допрос в прокуратуру вызывали витебского врача Наталью Ларионову, которая в конце марта публично заявила, что ситуация с коронавирусом в Витебске «начала выходить из-под контроля». В таких условиях возможности СМИ получать полную информацию от врачей значительно ограничены.

Врач минской больницы скорой помощи, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что начальство приглашало его коллег посетить парад.

«Нам предложили сходить совершенно ненавязчиво, это было такое отдаленное звучание,мол, вдруг кто-то хочет. Никто не хотел. Это не было настойчиво», – объясняет он.