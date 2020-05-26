Путин по Фрейду 4 Владимир Пастухов

26.05.2020, 12:16

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ВЛАДИМИР ПАСТУХОВ

Куда они торопятся, если у них все так хорошо?

Похоже, решение не тянуть с поправками в Конституцию РФ все-таки принято. Как и в самом начале, только на один вопрос нет внятного ответа — куда бежим? Что такое стряслось, что не позволяет отложить этот формальный ритуал на более поздний срок? Если голосование в июне состоится, то оно станет для власти весьма курьезной политической оговоркой по Фрейду. Хотели показать всему миру свою силу, а демонстрируют на самом деле страх и неуверенность в себе.

С этим «всенародным» голосованием вообще произошла какая-то глупая история. Сначала, по каким-то непроясненным причинам, — сейчас это уже поздно обсуждать, — за четыре года до истечения срока полномочий Путина решили кавалерийской атакой «снять тему» его политического будущего с «актуальной повестки» и формально обеспечить ему юридическую возможность править фактически пожизненно. Я сейчас не обсуждаю, намеревается он этой возможностью воспользоваться или нет. Так или иначе, он решил ее себе обеспечить, причем очень задолго до истечения срока текущих полномочий.

Затем, по еще более неясным причинам, это действо обставили самым извращенным способом, разыграв целый спектакль в духе «Бориса Годунова», представив все как экспромт наивной космической души. Но и этого мало. Вместо того, чтобы просто принять поправки и поставить точку в этом комедии с конституционными переодеваниями, к ней прицепили финальную сцену «хора», поющего «всенародное одобрение». Видимо, очень хотелось пришить фиговый листок легитимности на обнаженное причинное место будущего правления. При этом авторы сценария не учли, что король с фиговым листком будет выглядеть даже хуже, чем просто голый король — вроде как одетый в смокинг человек на нудистском пляже. Тем не менее, нtсмотря ни на что, решили в эту игру сыграть до конца.

Но тут, как это часто бывает с навороченными проектами, вмешался его величество случай, и план «обломился» в самом неожиданном месте. Надо же было пандемии ускориться ровно в течение того месяца, который из приличия был оставлен для имитации обсуждения перед голосованием. Кремль вынужден был делать очень тяжелый выбор: либо продавливаем поправки, но выглядим негуманно, либо, наоборот, выглядим гуманно, но подвисаем с поправками. В суматохе мартовской неразберихи рисковать не стали и выбрали гуманизм. В результате конституционная тема осталась незакрытой.

Казалось бы, где здесь проблема? Ведь все под контролем, Путин — полубог, оппозиция раздавлена и разрознена, народ введен пропагандой в состояние анабиоза, нигде пока не горит, а если верить заявлениям Кремля — даже не дымится. Спешить вроде некуда, до президентских выборов еще полных четыре года, и даже до парламентских еще целый год. Если поправки в Конституцию не будут приняты до начала осени или даже до конца года, то ровным счетом ничего не случится. У Путина формально уйма политического времени — полтора полноценных срока американского президента. Трамп еще не переизбрался, а все равно уйдет раньше, чем Путин, в любом случае.

При этом ничего принципиально важного для власти в этих поправках, кроме «обнуления» срока Путина, вроде бы и нет. Туда, конечно, под шумок напихали всякого конституционного хлама, легализующего де-юре все то безобразие, которое де-факто давно стало нормой жизни в путинской России. Это, безусловно, даст толчок к дальнейшему скольжению системы в пропасть неототалитаризма, о чем я неоднократно писал. Но никакой видимой необходимости так спешить с этой легализацией нет. Как правил Путин «по понятиям» двадцать лет, так может и еще полгода поправить. Он и без поправок в Конституцию управляет всеми силовиками, губернаторами и мэрами практически единолично.

Ну, пожила бы Россия без поправок еще несколько месяцев, точно не развалилась бы. А потом, когда все устаканится, их бы быстро и без лишнего шума «опроцедурили». Простой здравый смысл подсказывает, что сейчас не время вытаскивать эту тему на первый план. А если вы готовы уже в июне намазать голосование толстым слоем на парад, то не надо было париться с откладыванием и того, и другого, соответственно, в апреле и в мае, а надо было поступить «по-батьковски», продавив и то, и другое сразу. Ведь понятно, что к июню коронавирус никуда еще не денется, зачем тогда надо было резать конституционной кошке хвост по частям?

Видимых, очевидных и рациональных причин городить этот огород в июне не просматривается. Можно было без особых проблем собрать «конституционный урожай» осенью, не подставляясь под критику и обвинения в пренебрежении здоровьем людей. Если Кремль так уверен в себе, как он об этом рассказывает, если никакой реальной оппозиции режиму не существует, если резервов хватает, а ситуация в стране под контролем, то три-четыре месяца и даже полгода в этом деле ничего не значат. Что-то здесь не так.

Либо Кремль замыслил что-то, для чего вся это конституционная реформа является не более чем ширмой — в этой связи любопытно наблюдать за тем, как руководство «Единой России» опровергает непонятно кем распускаемые слухи о досрочных выборах в Думу и ротации Володина на Медведева. Либо придется предположить, что причиной спешки является сугубо иррациональный, ничем не объяснимый политический мандраж. В последнем случае спешка с голосованием является для власти разоблачительной. Кремль заявляет, что никакой оппозиции его власти в России нет, а на деле боится отложить принятие поправок на каких-то пару месяцев.

И все это при том, что по сути своей ни месяц, ни полгода, ни даже год здесь ничего не решают — ведь основной смысл поправок в том, чтобы Путин смог выставить свою кандидатуру на выборах президента аж в 2024 году. Похоже, действиями Кремля давно управляет безотчетный страх. Есть ли у этого страха под собой реальные основания или нет, не имеет значения — в политике восприятие часто играет большую роль, чем реальность. Торопливость, с которой обтяпывается это сомнительное конституционное дельце, говорит о глубокой неуверенности Кремля в себе, в своих силах, в привлекательности своей политики. Спешка, как известно, нужна только при ловле разносчиков инфекции. И добро, если бы в результате этой суеты Кремль лишь насмешит людей. А ведь может и разозлить…

Владимир Пастухов, «МБХ Медиа»