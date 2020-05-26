Foreign Policy: Индия и Китай снова на грани начала войны 26.05.2020, 13:50

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Три десятилетия тому они достигли понимания, что воевать не стоит, но теперь Пекин стал гораздо сильнее.

Напряжение между Индией и Китаем - не новость. Между странами, которые разделяют самую длинную в мире недемаркированную границу, в 1962 году вспыхнула полномасштабная война. А после того были несколько небольших стычек.

С 1975 года ни одна пуля не пролетела через индийско-китайскую границу. В результате теория о том, что индийско-китайские столкновения - это лишь мимолетные вспышки, стала широкопоширеним консенсусом. Но события последнего времени говорят о том, что эскалация вполне возможна, - пишет Foreign Policy (перевод - unian.net). Обе страны имеют значительные военные силы возле общей границы, которые продолжают расти. И на протяжении более чем десятилетия Народно-освободительная армия КНР испытывала боевую готовность и политическую решимость Индии в нескольких стратегических регионах. Мир больше нельзя воспринимать как должное.

Самое свежее столкновение между странами произошло в начале месяца. 5 мая солдаты Индии и Китая вступили в бой у озера Пангонг Цо в районе Ладакх. Считается, что все началось после того, как китайские военные не пустили в регион индийский военный патруль. Большинство таких боев, очевидно, вспыхивают из-за того, что стороны по-разному оценивают место пролягания так называемой "линии фактического контроля", которая служит де-факто международной границей между Китаем и Индией.

А потом, 9 мая на высоте 4,5 километров в регионе Нака Ла вблизи Тибета солдаты обеих стран начали драться и кидать камни друг в друга. Так китайские военные пытались заставить индийских уйти из районов, где они проводили патрулирование. Оружие не было применено. Несколько десятков солдат были ранены включительно со старшим офицером армии Индии, которого воздушным транспортом отвезли в больницу.

После длительного периода относительного затишья вдоль китайско-индийской границы военные инциденты снова выходят на передний план. Правительство Индии утверждает, что китайские военные за 2016-2018 годы пересекли индийскую границу 1025 раз. Несмотря на то, что этот рубеж остается окончательно не определенным, такие нарушения происходят из-за того, что Пекин и Нью-Дели по-разному оценивают, как далеко простираются их территории.

В 2017 году в регионе Доклам, на который претендуют Бутан и Китай, индийские и китайские войска вели противостояние в течение двух месяцев. Тогда была серьезная угроза начала большого военного конфликта между странами. Хоть этот конкретный кризис утих, наверное, стоит рассматривать его не как ошибку, а как часть новой фазы в отношениях между Китаем и Индией.

Старая фаза началась в 1988 году после военной стычки между странами в долине Сумдоронг Чу. Тогда премьер-министр Индии Раджив Ганди встретился с китайским лидером Дэном Сяопином в Пекине, чтобы улучшить связи. На встрече они договорились построить долгосрочные отношения и отложить в сторону некоторые важные проблемы, такие как территориальные споры. Причинами такого прагматизма стали экономические и стратегические факторы. Индии и Китая одинаково была необходима стабильная внешняя среда, чтобы продвигать внутреннее экономическое развитие. Пекин уже десять лет проводил экономические реформы, начатые Дэном Сяопином, а Нью-Дели под руководством Ганди только начинал осторожно становиться на этот путь.

Компромисс 1988 года между Индией и Китаем был достигнут частично благодаря стратегическому молчанию Нью-Дели о событиях в Тибете. Кроме того, на то время обе страны были фактически равными на международной арене. Согласно данным Всемирного банка, ВВП Индии составлял 297 миллиардов долларов, в то время как китайскую экономику на то время оценивалась в 312 миллиардов долларов. Оборонный бюджет Индии составлял 10,6 миллиардов долларов, а Китая - 11,4 миллиардов.

Но с того времени материальный баланс между Китаем и Индией очень сильно изменился. В 2018 году китайский ВВП достиг отметки в 13,6 триллиона долларов. И это в пять раз больше индийского, который составляет 2,7 триллиона. Оборонный бюджет Китая тоже в четыре раза больше, чем в Индии. Новая экономическая динамика означает, что фундамент договоренностей между Ганди и Дэном потерял свое значение.

Издание пишет, что Индии придется прибегнуть к многовекторной стратегии, чтобы не позволить спирали конфликта раскрутиться. Ей нужно будет проводить определенные дипломатические встречи и работать с международными институтами, такими как Шанхайская организация сотрудничества, "Новый банк сотрудничества" и "Азиатский банк инфраструктурных инвестиций". Эта дипломатическая и экономическая активность может помочь с задачей не допустить увеличения количества стычек на границе. Но она не решит главную проблему китайско-индийских отношений. Пока страны не договорятся о территориальных уступках, Индия не сможет избавиться от главного источника враждебности с соседом.