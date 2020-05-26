Грузия договорилась с РФ о снижении цены на импортируемый газ на 15%
- 26.05.2020, 18:15
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Грузия импортирует из РФ около 5% из общего объема импорта газа.
Грузия договорилась с российской компанией Газпром о снижении цены на импортируемый из России природный газ на 15%, сказала во вторник министр экономики Грузии Натия Турнава, передает Reuters.
Турнава сообщила журналистам, что договоренность была достигнута с учетом снижения цены на энергоносители на международном рынке, однако не уточнила новую цену.
Грузия закупает газ у России по цене $185 за 1.000 кубометров.
Грузия импортирует из РФ около 5% из общего объема импорта газа. Большую часть страна импортирует из соседнего Азербайджана.
В текущем году страна намерена приобрести в России около 170 миллионов кубометров газа.