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Илон Маск и Граймс подкорректировали имя сына

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  • 26.05.2020, 21:26
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Илон Маск и Граймс подкорректировали имя сына
Илон Маск и Граймс
Фото: Theo Wargo / Getty Images for Huffington Post

Теперь его зовут X Æ A-Xii.

Канадской певице Граймс пришлось изменить имя своего сына X Æ A-12 (читается как «Экс Эш Эй-Твелв»). Теперь в документах ребенка зовут X Æ A-Xii. Об этом певица рассказала во время общения с фанатами в инстаграме, передает meduza.io.

Согласно законам штата Калифорния, где родился X Æ A-Xii, при регистрации имени можно использовать только буквы английского алфавита, апострофы и дефисы. Поэтому Граймс и отец ребенка Илон Маск изменили A-12, отсылку к любимому самолету-разведчику пары, на A-Xii. «Честно говоря, так выглядит даже лучше», — заявила певица.

Граймс не объяснила, разрешили ли родителям использовать в имени ребенка лигатуру Æ. Возможно, Маска и Граймс заставят еще раз изменить имя их сына в документах, убрав из него Æ.


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