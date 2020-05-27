«Северный поток-2» зарывают все глубже на дно 4 Александр Коваленко, «Одесский курьер»

27.05.2020, 15:09

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Кремлевскому проекту не оставляют шансов на завершение строительства.

Казалось бы, без малого полгода прошло с того момента как российское судно трубоукладчик “Академик Черский” отправилось в холодные балтийские воды, для завершения строительства трубопровода “Северный поток-2”, запутывая своим маршрутом недоброжелателей, а новых перспектив завершения этого строительства так и не появилось. Вместо этого, наоборот, всплывает все больше подводных камней, которые и станут подводной надгробной плитой, для амбициозного, многомиллиардного проекта Кремля.

Как известно, посол США в ФРГ Ричард Гренелл сообщил немецкому изданию Handelsblatt о том, что американский политикум единодушно, что республиканцы, что демократы, одобряет идею ввода новых санкций против газопровода “Северный поток-2”.

Казалось бы, в этой истории с вводом санкций нет ничего нового и именно по этой причине, Россия решила достраивать газопровод своими силами, используя свои технические ресурсы – судно “Академик Черский”. Ведь россиянам, как известно, санкции нипочем!

Но вот в том-то и дело, что даже на нынешнем этапе, имея в Балтике своё судно и полную готовность к прокладке трубы, работы до сих пор не могут начаться.

Во-первых, потому, что Дания до сих пор не выдала “Газпрому” разрешения на прокладку газопровода посредством судна с системой динамического позиционирования, коим и является “Академик Черский”.

А во-вторых, до сих пор судно “Академик Черский” не получило страховку на проведение трубоукладочных работ, что является обязательным условием Датского энергетического агентства. Ни одна уважающая себя страховая компания, проводящая подобного рода виды страхования, не готова рисковать своим будущим ради российского трубоукладчика. Ну, а российские страховые компании в ДЭА не принимаются во внимание как благонадежные.

И вот, в контексте этих юридических проблем, представляющих собой замкнутый круг, звучит анонс новых санкций против “Северного потока-2”.

Строительство российской трубы, которая проектировалась в эпоху газовых сверхприбылей и ценообразования в пределах $300-$400 за 1 тыс кубометров уже видится, с учетом вложенных в неё средств, не окупаемой. В свою очередь, чем дольше затягивается процесс завершения её строительства, тем меньше места российскому газу остается на европейском рынке, который интенсивно завоевывают конкуренты РФ.

А потому, в контексте всего вышеизложенного и нынешних реалий на рынке, я сомневаюсь уже не столько в экономической оправданности проекта, который изначально был элементом энергетической внешней политики Кремля, замкнутой исключительно на элемент сырьевого шантажа, сколько в том, завершат ли его в принципе. Разумеется, технические возможности его завершить у России есть, но какой смысл будет к тому моменту от этой трубы?

С другой стороны, эта труба высасывает из бюджета России колоссальные средства, которые могли быть направлены… Нет, не на улучшение жизни россиян или поддержку экономики и малообеспеченных слоев населения, а на реваншистские гибридные проекты в других странах. А так, определенная польза от этой трубы все же есть.

Александр Коваленко, «Одесский курьер»