закрыть
27 мая 2020, среда, 18:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва открывает границы, но не для Беларуси

1
  • 27.05.2020, 15:37
  • 3,374
Литва открывает границы, но не для Беларуси
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Карантин в стране продлен до 16 июня.

В среду правительство Литвы продлило карантин, объявленный из-за коронавируса, до 16 июня включительно, сообщает Delfi.

Правительство также одобрило некоторые изменения карантинных правил.

На один час – до 23 часов – продлено время работы кафе, ресторанов, баров, ночных клубов.

С 1 по 15 июня разрешено проводить культурные, развлекательные спортивные мероприятия со зрителями: на открытых пространствах – не более 300 зрителей, в закрытых пространствах – не более 100.

Во время мероприятий придется соблюдать и дистанцию одного метра на открытых пространствах и двух метров – в помещениях.

С 16 июня количество зрителей, которые могут присутствовать на мероприятиях на открытых пространствах повышается до 500, в закрытых – до 150.

Кроме того, правительство разрешило больше рейсов из стран Европы, в которых нет больших показателей заболеваемости коронавирусом.

С июня будет разрешено прибытие из тех стран, где уровень заражения инфекцией за последние две недели не превышал 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Прибывающим из таких стран не будет обязательно изолироваться в течение двух недель. Список стран будет публиковать министр здравоохранения Аурелиюс Верига каждый понедельник.

На этот список сейчас могут претендовать Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия.

Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта.


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн