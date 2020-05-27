Леонид Заико: Лукашенко не понимает, что меняется весь мир 2 27.05.2020, 18:05

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Он не справился.

Известный экономист прокомментировал высказывания Александра Лукашенко о «приемлемом падении экономики», передает «Солидарность».

Слова правителя прозвучали на совещании по социально-экономическим вопросам: «Произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо».

— То, что Александр Григорьевич терпит, это очень хорошо, — тут же отозвался на эту реплику руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в передаче на Примусе. — «Терпимо»? Вы знаете, у нас многое называется терпимостью.

Экономист высказал недоумение по поводу озвученных на совещании цифр.

— Я даже удивляюсь, зачем вот эти цифры так тащить наверх? — отмечает Леонид Заико. — Сейчас этап реструктуризации — время избавления от канцерогенных активов. Поэтому чем глубже будет падение и чем больше мы избавимся от ненужного производства — тем лучше. Как говорят врачи (а сейчас очень моден медицинский лексикон): чем лучше будет наша клизма — тем больной быстрее выздоровеет.

Он пояснил, что понимает по «ненужным производством»:

— Когда они пытаются за счет субсидий оставить на плаву тонкосуконный, хлопчатобумажный и другие комбинаты, то это просто развлечение. 19 век. Вот есть такой Минский камвольный комбинат. Скажите: где-то есть Парижский камвольный комбинат или Стокгольмский камвольный комбинат? Дело в том, что многие производства просто не нужны по теории и практике цикла жизни продукта.

Экономист считает, что в нынешней ситуации Александр Лукашенко не смог перестроиться под изменившиеся обстоятельства.

— Я уже давно наблюдаю этот парадокс и когнитивный диссонанс Александра Григорьевича. Видите, он не справился с этой нагрузкой, — отмечает Леонид Заико. — Впрочем, и Путин также не справился. Ребята не понимают, что меняется весь мир. Когда цена на нефть стала минус 6 долларов, то кто-то все же должен был подумать: какого черта заботиться об этой нефтегазовой экономике?

Затронул экономист и ситуацию в сельском хозяйстве, о котором шла речь на совещании:

— Коровы и козы молоко и мясо дают независимо от того, есть коронавирус или нет. Это же живая природа. Она не слушает министерство экономики, она не слушает Администрацию президента. Коровы не слушают администрацию! Это вообще ужас, как они распоясались! Их, конечно, пропесочили, когда назвали обс…ными, это был серьезный удар по коровьему достоинству.

Между тем эксперт не разделяет оптимизма белорусских властей, которые рассчитывают на восстановление экономики:

— Мы не знаем, с какими свистоплясками закончится осень. Но нужно закладывать минус 10%. Это не означает, что это будет плохо. Очень хороший показатель там, где происходит реструктуризация. Главное, нужно понимать: меняется структура нашей жизни, меняется наш образ жизни, меняются потребности. И хорошо, что коровы этого не понимают.