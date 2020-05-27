В Гродно патологоанатом рассказал о защите от COVID-19, а через месяц заразился и умер 27.05.2020, 18:16

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Фотo: patan.by

Ему был 51 год.

22 мая в Гродно умер главный патологоанатом области Михаил Зубрицкий. Ему был 51 год. У Зубрицкого был подтвержденный коронавирус. Мужчина неделю находился в коме, 22 мая стал приходить в сознание, но улучшение не наступило, передает euroradio.fm.

Во время эпидемий вирусных болезней среди патологоанатомов и судмедэкспертов заболеваемость повышается в несколько раз. В середине апреля Еврорадио попыталось сделать материал об этом, но врачи не пошли на контакт. Михаил Зубрицкий стал единственным практикующим патологоанатомом, который не побоялся дать нам комментарий, не скрывая своего имени.

- Изменился ли рабочий процесс у патологоанатомов во время пандемии COVID-19?

Михаил Зубрицкий: Вообще-то, нам не рекомендуют давать комментарии на радио и говорят отправлять всех в облздрав. Но я в общих чертах могу сказать: нами закуплены в больших количествах средства защиты для наших сотрудников. Изменился пропускной режим — вход в здание ограничен, ведётся постоянная санитарная обработка. На данный момент, к счастью, у нас ничего такого ещё не было — ну вы поняли чего. Ни один к нам не попадал в Гродненскую область.

- Может ли патологоанатом заразиться от умершего?

- Если не пользоваться средствами защиты, то почему нет?

- Протокол работы с умершими от COVID-19 предусматривает дополнительные меры предосторожности?

- Обязательно. Даже на все мало-мальски подозрительные случаи специалист отправляется “в полном доспехе”. Тем более сами сотрудники не хотят заразиться, поэтому проводятся санитарная обработка и все сопутствующие процедуры.

- Можно ли хоронить умерших от коронавируса в земле или только через крематорий?

- Хоронить можно, да.

По состоянию на 15 апреля, когда состоялся этот разговор, к гродненским патологоанатомам еще не привезли ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. А 22 мая от COVID-19, несмотря на все меры предосторожности, умирает главный патологоанатом области.

В Беларуси не озвучивается статистика смертности от коронавируса среди медиков. Игнорируя рекомендации ВОЗ сообщать о зараженных среди медперсонала, Минздрав публикует только общее число выявленных случаев.