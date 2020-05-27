закрыть
27 мая 2020, среда, 18:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродно патологоанатом рассказал о защите от COVID-19, а через месяц заразился и умер

  • 27.05.2020, 18:16
  • 1,548
В Гродно патологоанатом рассказал о защите от COVID-19, а через месяц заразился и умер
Фотo: patan.by

Ему был 51 год.

22 мая в Гродно умер главный патологоанатом области Михаил Зубрицкий. Ему был 51 год. У Зубрицкого был подтвержденный коронавирус. Мужчина неделю находился в коме, 22 мая стал приходить в сознание, но улучшение не наступило, передает euroradio.fm.

Во время эпидемий вирусных болезней среди патологоанатомов и судмедэкспертов заболеваемость повышается в несколько раз. В середине апреля Еврорадио попыталось сделать материал об этом, но врачи не пошли на контакт. Михаил Зубрицкий стал единственным практикующим патологоанатомом, который не побоялся дать нам комментарий, не скрывая своего имени.

- Изменился ли рабочий процесс у патологоанатомов во время пандемии COVID-19?

Михаил Зубрицкий: Вообще-то, нам не рекомендуют давать комментарии на радио и говорят отправлять всех в облздрав. Но я в общих чертах могу сказать: нами закуплены в больших количествах средства защиты для наших сотрудников. Изменился пропускной режим — вход в здание ограничен, ведётся постоянная санитарная обработка. На данный момент, к счастью, у нас ничего такого ещё не было — ну вы поняли чего. Ни один к нам не попадал в Гродненскую область.

- Может ли патологоанатом заразиться от умершего?

- Если не пользоваться средствами защиты, то почему нет?

- Протокол работы с умершими от COVID-19 предусматривает дополнительные меры предосторожности?

- Обязательно. Даже на все мало-мальски подозрительные случаи специалист отправляется “в полном доспехе”. Тем более сами сотрудники не хотят заразиться, поэтому проводятся санитарная обработка и все сопутствующие процедуры.

- Можно ли хоронить умерших от коронавируса в земле или только через крематорий?

- Хоронить можно, да.

По состоянию на 15 апреля, когда состоялся этот разговор, к гродненским патологоанатомам еще не привезли ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. А 22 мая от COVID-19, несмотря на все меры предосторожности, умирает главный патологоанатом области.

В Беларуси не озвучивается статистика смертности от коронавируса среди медиков. Игнорируя рекомендации ВОЗ сообщать о зараженных среди медперсонала, Минздрав публикует только общее число выявленных случаев.


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн