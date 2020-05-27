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Ведущий инфекционист США: Вакцина против коронавируса может быть готова к ноябрю

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  • 27.05.2020, 22:26
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Ведущий инфекционист США: Вакцина против коронавируса может быть готова к ноябрю
фото: reuters

По данным ВОЗ, сейчас есть 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом.

Вакцина против нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, может быть готова к использованию к концу этого года, заявил в среду ведущий инфекционист США Энтони Фаучи в эфире американского телеканала CNN, передает zn.ua.

Но глава ключевой фармкомпании из США сомневается в сроках создания вакцины против COVID-19. Главный исполнительный директор Merck & Co. Кеннет Фрейзер говорит, что разработка вакцины может занять больше времени, чем прогнозируют некоторые занимающиеся этим компании. Он усомнился в том, что вакцина будет доступна через 12-18 месяцев.

"Я говорил в январе, что на это (создание вакцины) уйдет год-полтора...Я все еще думаю, у нас есть хорошие шансы на то, что, если все сложится, мы можем получить готовую к использованию вакцину к концу года, к ноябрю-декабрю," - заявил Фаучи.

По данным ВОЗ, сейчас есть 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом. Все они проходят клинические испытания на людях.

Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson, Moderna, а также Оксфордский университет.

Как сообщала в апреле газета The New York Times, у команды Оксфорда, вероятно, - больший прогресс в создании вакцины. Ожидается, что первые несколько миллионов доз вакцины команда университета подготовит в лучшем случае уже к сентябрю.

Merck во вторник объявила о двух программах разработки вакцины от COVID-19.

Американская биотехнологическая компания Moderna, также разрабатывающая вакцину от коронавируса, прогнозирует, что она будет готова для использования в экстренных ситуациях осенью.

Еще один разработчик вакцины - компания Novavax - сообщил, что планирует получить разрешение на ее применение в экстренных случаях к концу года.

Отметим, что за последние 25 лет американские регуляторы одобрили вакцины лишь от семи новых заболеваний.


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