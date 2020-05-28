Врач: Легкие больных COVID-19 превращаются в кашу 28.05.2020, 8:18

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Фото: 4gkb.ru

Медик рассказал шокирующую историю 39-летнего пациента.

Главный врач 4-ой клинической больницы в Иваново (РФ), где лечатся COVID-ные больные со всей области, доктор медицинских наук Александр Кукушкин ответил на вопросы журналистов ivanovonews.ru.

На Александра Кукушкина серьезное впечатление произвела история с больным 39 лет, который работал вахтовым методом в Москве:

- В течение суток человек от состояния мнимого благополучия (небольшая температура, капли в нос) перешел в состояние глубокой комы с насыщением кислородом 60% при норме 95% и выше... Нужно было видеть этого человека - он не мог вдохнуть, ему не хватало воздуха. Мы перевели его на искусственную вентиляцию легких, но время было упущено и, несмотря на наши усилия - пациент погиб... Вскрытия проходят в морге при больнице (на сегодня в нашей больнице погибли 8 пациентов), и мы видим - от легких практически ничего не остается. Это кусок грязной красной каши с небольшими участками легочной ткани.

Главврач сообщил, что большинство больных - в тяжелом состоянии и рекомендовал соблюдать режим самоизоляции и минимизировать контакты.