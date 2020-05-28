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Медик из Cморгони: Караник приехал в больницу и сказал не ставить диагноз «коронавирус»

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  • 28.05.2020, 14:29
  • 1,348
Медик из Cморгони: Караник приехал в больницу и сказал не ставить диагноз «коронавирус»
ФОТО: 1PROF.BY

Правда о замалчивании статистики по COVID-19.

Медик из Сморгони эмоционально рассказала, какие указания дал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, когда приезжал в центральную районную больницу города, пишет Telegram-канал "Баста!":

- Хотите прикол? Приезжал Караник в больницу в Сморгонь и говорит: "Корону не ставить, пневмонию не ставить, тесты не делать". У всех "бронхит и ОРЗ".

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