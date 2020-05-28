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«Падение прибыли превышает 100%»

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  • 28.05.2020, 20:18
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«Падение прибыли превышает 100%»
Многие из арендаторов настроены на поиск компромиссного решения, но найти его не получается
Фото: Ольга ШУМАНСКАЯ

Со счетов ИП, которые арендуют площади на заводе «Горизонт», принудительно списывают деньги за аренду.

Бывшие корпуса завода «Горизонт» в центре Минска на улице Куйбышева получили вторую жизнь года четыре назад, когда пустующие заводские площади стали занимать небольшие частные компании. Сегодня их тут около 100 - множество танцевальных студий, фотостудий, изостудий, квест-румов, мастерских дизайнеров и других малых бизнесов. Они арендуют площади не у самого завода, а у частной компании «Горизонт-Белинвест-Девелопер». И уже больше месяца не могут договориться о скидках по аренде. Без них этим бизнесам, ставшим в эпоху коронакризиса убыточными, никак не справиться, пишет kp.by.

Чтобы найти компромиссный вариант, два десятка арендаторов пришли 27 мая на встречу с представителями компании «Горизонт-Белинвест-Девелопер». В здание организации, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, всех не пустили - на встречу пошли двое представителей. Оставшихся у входа бизнесменов охрана призвала разойтись и пригрозила вызвать милицию за незаконное массовое мероприятие. Никто не ушел, милицию в итоге тоже вызывать не стали. Но было видно, что отношения между арендаторами и арендодателями накалились до предела.

- С наших счетов в принудительном порядке с прошлой недели начали списывать средства в счет погашения неуплаченной арендной платы. Это средства на выплату зарплаты, поддержание текущей деятельности, - рассказывает Виталий, владелец одного из квест-румов. - Президент сказал никого не увольнять, но чтобы не увольнять людей, надо им платить зарплату, а для этого нужны средства на счетах. Теперь у нас их нет. Как мы можем теперь это исполнить?

По его словам, многие из арендаторов настроены на поиск компромиссного решения, но найти его не получается, а тем временем падение прибыли превышает 100%, так как пришлось возвращать деньги за уже ранее купленные сертификаты. Арендаторы говорят, что в таких условиях им необходима существенная скидка: одни говорят о 90%, другие были бы рады и 30%.

«Сейчас переоденусь и пойду полы мыть»

У некоторых предпринимателей на фоне пандемии ситуация близка к критической.

- Мой муж получил зарплату недавно, из нее мы заплатили 300 рублей за электричество, потому что уже стали обрезать свет. Не заплатили бы - как бы мы без света работали? - подключается к разговору стоящая рядом владелица мини-кафе Валентина. - Сейчас хоть крутись, хоть лопни, хоть ночуй на работе, все равно ничего не заработаешь, потому что народа нет; 3 - 4 человека в день. Пойдет народ, будет выручка, будет оплата своевременная. А сейчас где их взять? Даже если я уйду с этих площадей, мне все равно надо уже заплатить 3000 рублей, которые накапали за два месяца. И с каждым днем будет больше, а если еще пеню выставят?

Она рассказывает, что максимально сократила расходы в заведении: сама моет посуду и убирает полы, потому что посудомойке платить нечем. Бармен в заведении работает по пару часов.

- Я работаю одна, бармен приходит на пару часов, потому что чем мне ему платить? Посудомойка вообще сидит дома. Я сама посуду мою. Сейчас прийду со встречи, переоденусь и пойду полы мыть, - говорит Валентина. - У людей нет денег сейчас, они бы и рады что-то купить. И даже если у кого и есть рублик, то он его лучше отложит на черный день, чтобы без хлеба не остаться потом. Если раньше выручка в день была 400, теперь 40. Иногда, в хорошую погоду, поднимается до 60 - 70, но когда она поднимется до 400 опять? А аренда и коммунальные каждый месяц капают.

Бизнесмены уже больше месяца не могут договориться о получении существенной скидки по арендной плате.Фото: Ольга ШУМАНСКАЯ

«Расторгайте договоры, мы готовы на это пойти»

Практически через час ожидания из здания выходит владелец игрового пространства Юрий Алейник, который ходил на встречу с представителями арендодателей.

- Предложения с их стороны конкретного нет. На словах нам предложили продлить фиксацию курса евро на 1 марта до 1 сентября и снизить арендную плату на 10%, - пересказал он итог встречи. - Они не могут пойти на большее снижение, потому что у них будут убытки. На вопрос о том, что денег нет платить высокую аренду, нам сказали: «Расторгайте договоры, мы готовы на это пойти, хотя договор не предусматривает расторжение в одностороннем порядке».

Что дальше будут делать арендаторы, пока неизвестно, они сейчас обдумывают общее решение. Несколько из них уже готовы расторгать договоры и уходить с площадей.


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