Вдове Анатолия Красовского отказали в возобновлении следствия 11 29.05.2020, 8:59

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ИРИНА КРАСОВСКАЯ

Ирина Красовская указала, что СК не принял должных мер после заявления экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского.

Вдова исчезнувшего в 1999 году бизнесмена Анатолия Красовского Ирина подала жалобу в Генеральную прокуратуру о пересмотре постановления Следственного комитета о приостановке расследований по фактам исчезновений белорусских политиков 20-летней давности. В жалобе женщина указывала, что СК не принял должных мер после заявления экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского. Ей отказали, сообщает dw.com.

Ответ генпрокуратуры датируется 14 мая. В нем сказано, что вынесенное следователем Юрием Варавко решение о приостановке расследования было «принято законно и обоснованно», «оснований для его отмены в настоящее время не имеется».

При этом в письме сказано, что копия жалобы Красовской направлена для рассмотрения в Следственный комитет, так как предварительное расследование по указанному уголовному делу не окончено. Письмо подписано начальником управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Беларуси, старшим советником юстиции Константином Беспаленковым.

Ирина Красовская расценивает постановление следователя Варавко как «незаконное, грубо нарушающее требования уголовно-процессуального законодательства, необоснованно затягивающее предварительное расследование и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности».

Напомним, 16 декабря прошлого в экс-боец СОБРа Юрия Гаравского заявил о своем участии в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. В течение месяца после резонансного заявления расследование возобновили. В марте этого года правозащитник Олег Волчек сообщил, что предварительное расследование уголовного дела по факту исчезновения Юрия Захаренко вновь приостановлено.