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Defence24: Турция смогла раскрыть секреты российского «Панцирь-С1»

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  • 29.05.2020, 9:59
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Defence24: Турция смогла раскрыть секреты российского «Панцирь-С1»

Это сделало успешными атаки турецких беспилотников.

Турция в ходе военных действий в Ливии могла раскрыть секреты зенитных ракетно-пушечных комллексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, которые уничтожались турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, пишет Defence24 (перевод - lenta.ru).

По данным польского издания, конфликт в Ливии мог стать «бесценным источником информации для турецкой стороны, а также для всего западного мира об одном из самых новых и успешных российских зенитных комплексов ближнего радиуса действия».

В мае украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства. Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении за четыре дня в Ливии девяти ЗРПК российского производства.


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