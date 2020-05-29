Defence24: Турция смогла раскрыть секреты российского «Панцирь-С1» 12 29.05.2020, 9:59

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Это сделало успешными атаки турецких беспилотников.

Турция в ходе военных действий в Ливии могла раскрыть секреты зенитных ракетно-пушечных комллексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, которые уничтожались турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, пишет Defence24 (перевод - lenta.ru).

По данным польского издания, конфликт в Ливии мог стать «бесценным источником информации для турецкой стороны, а также для всего западного мира об одном из самых новых и успешных российских зенитных комплексов ближнего радиуса действия».

В мае украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства. Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении за четыре дня в Ливии девяти ЗРПК российского производства.