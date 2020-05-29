Новые вспышки эпидемии коронавируса зафиксировали в Минские 2 29.05.2020, 19:30

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иллюстрационное фото: Telegram-канал "Баста!"

Актуальные данные.

Жители Минска сообщают телеграм-каналу «Баста» о новых вспышках эпидемии. Большинство зараженных находятся дома на самоизоляции, соседи узнают об очагах Covid-19 в подъезде только когда видят медиков или милиционеров, которые проверяют их состояние. Часто врачи приезжают на личных автомобилях.

Фото сделаны сегодня вечером во дворах по следующим адресам:

Байкальская, 58, Беды 13, 21, Каганца, 4, Карповича, 1, 2, Подгорная, 19/4, Прушинских, 70, Семенова, 36, Слободская, 65, 69, Шпилевских, 52, Шугаева, 3/2.

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