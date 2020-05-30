закрыть
30 мая 2020, суббота, 21:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литовский эксперт: Запад должен объединить силы для борьбы с Россией и Китаем

  • 30.05.2020, 21:31
Литовский эксперт: Запад должен объединить силы для борьбы с Россией и Китаем
Марюс Лауринавичюс

Китайский бизнес в Европе — это геополитический проект.

Национальный центр кибернетической безопасности Литвы выяснил, что в безопасности камер видеонаблюдения нескольких китайских производителей имеются бреши, воспользовавшись которыми хакеры могут перехватить управление камерами и начать наблюдение. Об угрозе китайской продукции cайту Сharter97.org рассказал литовский эксперт по безопасности Марюс Лауринавичюс.

- Что вы можете сказать об активности Китая в Литве?

- В настоящий момент мы имеем дело с несколькими аспектами. Во-первых, в связи с пандемией коронавируса Китай активно оказывает так называемую гуманитарную помощь — как в масштабах мира, так и в масштабе Литвы. Во-вторых, китайские товары и технологии — это уже успевшая заявить о себе проблема для Литвы. Долгое время на это никто не обращал внимания, теперь ситуация понемногу меняется, но многие (в том числе — и госучреждения) невнимательно относятся к тому, оборудование каких производителей и из каких стран используется.

- Активное использование оборудования из Китая следует из того, что оно по сравнению с конкурентами относительно недорогое?

- Все-таки я склоняюсь к мысли, что в Литве очень немногие представляют себе то, что от Китая идет угроза. Да, есть те, кто понимает, но пока что повторюсь: таких немного. Много кому кажется, что Китай от Литвы далеко, долгое время существовало мнение, что Китай не представляет угрозы, что Китай — это экономический партнер. Что мы видим в случае камер видеонаблюдения — информация высылается не только на серверы в Китае, в том числе и в Россию. Все это может представлять угрозу для безопасности любой страны, а теперь выясняется, что Китай сотрудничает с Россией.

- Что вы имеете в виду, когда утверждаете, что Китай сотрудничает с Россией?

- То, что Москва и Пекин объединились в своеобразный альянс против Запада — это давно ни для кого не секрет. Эти страны сотрудничают и координируют свои действия против Запада как минимум с 2014 года. Западные страны и для Китая, и для России — общий враг, с которыми как они считают можно бороться эффективнее, если объединить силы. Именно этим и объясняется их альянс, который не является каким-то стратегическим союзом.

- Предположим, что угроза со стороны Китая будет и дальше игнорироваться. Чем это может закончиться?

- Относительно недавно в Литву пришел российский агрегатор поездок на такси, компания «Яндекс». Руководство компании утверждало, что сервера, на которые передается информация о том, кто пользуется услугами такси, находятся в Европе. Тем не менее, после проверки выяснилось, что вся информация прямиком отправляется на серверы в России и с точки зрения безопасности, это создает возможность утечки данных в руки любых силовых структур Российской Федерации. Прежде всего — в руки ФСБ. Угроза того, что наши данные попадут не в те руки, одинаковая и в случае с РФ, и в случае с Китаем.

- Китай активно развивает деловую деятельность на территории Беларуси. Значит ли это, что у Пекина появился свой плацдарм у границ Европы?

- По моему мнению, это очередной пример, в особенности для тех, кто не понимает масштаб китайской угрозы, что Китай вовсе не далеко за тысячи километров. Китай уже у наших ворот. Активность Пекина, пусть даже и казалось бы, что она исключительно деловая, это ничто иное, как геополитический проект влияния. Все китайские бизнес проекты в Европе предназначаются для того, чтобы распространить и укрепить влияние Пекина. Подводя итоги: точно также, как растущее влияние России в Беларуси несет угрозу, так и укрепление влияния Китая на территории белорусского государства является признаком достаточно серьезной угрозы.


популярное за неделю

Мнение

31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра Наталья Радина
Говори за себя, Лида
Говори за себя, Лида Ирина Халип