Литовский эксперт: Запад должен объединить силы для борьбы с Россией и Китаем 30.05.2020, 21:31

Марюс Лауринавичюс

Китайский бизнес в Европе — это геополитический проект.

Национальный центр кибернетической безопасности Литвы выяснил, что в безопасности камер видеонаблюдения нескольких китайских производителей имеются бреши, воспользовавшись которыми хакеры могут перехватить управление камерами и начать наблюдение. Об угрозе китайской продукции cайту Сharter97.org рассказал литовский эксперт по безопасности Марюс Лауринавичюс.

- Что вы можете сказать об активности Китая в Литве?

- В настоящий момент мы имеем дело с несколькими аспектами. Во-первых, в связи с пандемией коронавируса Китай активно оказывает так называемую гуманитарную помощь — как в масштабах мира, так и в масштабе Литвы. Во-вторых, китайские товары и технологии — это уже успевшая заявить о себе проблема для Литвы. Долгое время на это никто не обращал внимания, теперь ситуация понемногу меняется, но многие (в том числе — и госучреждения) невнимательно относятся к тому, оборудование каких производителей и из каких стран используется.

- Активное использование оборудования из Китая следует из того, что оно по сравнению с конкурентами относительно недорогое?

- Все-таки я склоняюсь к мысли, что в Литве очень немногие представляют себе то, что от Китая идет угроза. Да, есть те, кто понимает, но пока что повторюсь: таких немного. Много кому кажется, что Китай от Литвы далеко, долгое время существовало мнение, что Китай не представляет угрозы, что Китай — это экономический партнер. Что мы видим в случае камер видеонаблюдения — информация высылается не только на серверы в Китае, в том числе и в Россию. Все это может представлять угрозу для безопасности любой страны, а теперь выясняется, что Китай сотрудничает с Россией.

- Что вы имеете в виду, когда утверждаете, что Китай сотрудничает с Россией?

- То, что Москва и Пекин объединились в своеобразный альянс против Запада — это давно ни для кого не секрет. Эти страны сотрудничают и координируют свои действия против Запада как минимум с 2014 года. Западные страны и для Китая, и для России — общий враг, с которыми как они считают можно бороться эффективнее, если объединить силы. Именно этим и объясняется их альянс, который не является каким-то стратегическим союзом.

- Предположим, что угроза со стороны Китая будет и дальше игнорироваться. Чем это может закончиться?

- Относительно недавно в Литву пришел российский агрегатор поездок на такси, компания «Яндекс». Руководство компании утверждало, что сервера, на которые передается информация о том, кто пользуется услугами такси, находятся в Европе. Тем не менее, после проверки выяснилось, что вся информация прямиком отправляется на серверы в России и с точки зрения безопасности, это создает возможность утечки данных в руки любых силовых структур Российской Федерации. Прежде всего — в руки ФСБ. Угроза того, что наши данные попадут не в те руки, одинаковая и в случае с РФ, и в случае с Китаем.

- Китай активно развивает деловую деятельность на территории Беларуси. Значит ли это, что у Пекина появился свой плацдарм у границ Европы?

- По моему мнению, это очередной пример, в особенности для тех, кто не понимает масштаб китайской угрозы, что Китай вовсе не далеко за тысячи километров. Китай уже у наших ворот. Активность Пекина, пусть даже и казалось бы, что она исключительно деловая, это ничто иное, как геополитический проект влияния. Все китайские бизнес проекты в Европе предназначаются для того, чтобы распространить и укрепить влияние Пекина. Подводя итоги: точно также, как растущее влияние России в Беларуси несет угрозу, так и укрепление влияния Китая на территории белорусского государства является признаком достаточно серьезной угрозы.