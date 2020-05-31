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«Троянский конь для легких»: врач объяснил, как действует COVID-19

  • 31.05.2020, 8:29
«Троянский конь для легких»: врач объяснил, как действует COVID-19

Вирус «вспахивает борозду» в защитных свойствах человеческого организма.

При заболевании вирусной пневмонией организм человека теряет многие защитные механизмы. Об этом «Звезде» рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский.

По его словам, после того, как человек переболел обычной пневмонией, защитные механизмы его легких восстанавливаются в течение двух лет.

«Мы же не кашляем в обычной жизни, почему? Потому что есть ворсинчатые клеточки, которые постоянно выгоняют слизь, микрочастицы в глотку, и мы незаметно сглатываем», — отметил Яблонский.

Он подчеркнул, что любая перенесенная пневмония оставляет за собой длительный след. Для того, чтобы справиться с ее последствиями, люди часто используют различные биологически активнее вещества, влияющие на работу иммунной системы (иммуномодуляторы).

Однако, по словам специалиста, вызываемые вирусами пневмонии гораздо тяжелее обычных. Из-за того, что вирус уже ослабил защиту организма, болезнь развивается намного быстрее и может нести за собой более тяжелые последствия.

«Вирус «вспахивает» почву, открывает ворота, это как троянский конь: после этого туда «вваливаются» орды микроорганизмов. Организм лишился всех защитных механизмов», — подчеркнул Яблонский.

Он также заявил, что из-за воздействия коронавируса легкие зараженного превращаются «в мясную губку», теряют респираторную часть, в них снижается газообмен.


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