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Минчанин пришел на пикет с котом: Усатый таракан пусть убегает

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  • 31.05.2020, 17:33
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Минчанин пришел на пикет с котом: Усатый таракан пусть убегает
Фото: «Наша Ніва»

Диктатуры рушатся от щелчка.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Один из минчан пришел на пикет с котом:

«Мой котик тоже поддерживает Сергея Тихановского и блогера «Серого Кота», а усатый таракан пусть убегает! Ребята, держитесь! Наше время придет очень быстро. Диктатура рушится от щелчка!

Мы запомним это время, как историческое: властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.


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