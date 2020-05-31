Минчанин пришел на пикет с котом: Усатый таракан пусть убегает

Минчанин пришел на пикет с котом: Усатый таракан пусть убегает1
- 31.05.2020, 17:33
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Диктатуры рушатся от щелчка.
Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.
Один из минчан пришел на пикет с котом:
«Мой котик тоже поддерживает Сергея Тихановского и блогера «Серого Кота», а усатый таракан пусть убегает! Ребята, держитесь! Наше время придет очень быстро. Диктатура рушится от щелчка!
Мы запомним это время, как историческое: властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда».
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.