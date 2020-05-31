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Как пикеты в Минске и Бресте выглядят с высоты

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  • 31.05.2020, 20:02
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Как пикеты в Минске и Бресте выглядят с высоты
Фото: «Радыё Свабода»

Огромные очереди из желающих поставить подпись за Тихановскую.

31 мая белорусы в разных городах страны пришли на легальные пикеты по сбору подписей Светланы Тихановской. Такая солидарность вызвана задержанием руководителя инициативной группы Светланы — её мужа и популярного блогера Сергея Тихоновского. Тихановский и его сторонники были задержаны 29 мая в Гродно во время легального пикета по сбору подписей, передает «Еврорадио».

Пикеты проходят во всех областных городах Беларуси, а также в районных центрах — Речице, Молодечно, Столбцах, Жодино, Жлобине.

Фото: tut.by

На Комаровке в Минске кроме пикета Тихановской. Очередь поставить подписать за независимых претендентов достигла метро "Площадь Якуба Колоса", СК "Олимп", улиц Кульмана и Куйбышева.

В Бресте поставить подпись за выдвиженцев можно было возле кинотеатра "Беларусь". Очередь из желающих растянулась на сотни метров — как минимум до ТЦ "Дидас Персия".


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