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Первый случай коронавируса в Европе появился раньше, чем ВОЗ узнала о вспышке пневмонии в Ухане

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  • 5.05.2020, 14:53
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Первый случай коронавируса в Европе появился раньше, чем ВОЗ узнала о вспышке пневмонии в Ухане

Нулевой пациент мог появится во Франции.

Об этом в программе новостей Би-би-си рассказал профессор Ив Коэн, глава реанимационных отделений нескольких больниц в Парижском регионе.

По словам Коэна, 27 декабря один из его пациентов был госпитализирован с пневмонией. Взятый у него в то время мазок недавно протестировали на COVID-19 и он показал положительный результат.

Это означает, что вирус, возможно, прибыл в Европу почти на месяц раньше, чем считалось ранее, отметил доктор.

Пациент, который с тех пор полностью выздоровел, сказал, что он понятия не имел, где мог заразиться вирусом — из страны он никуда не выезжал. Заболели также двое детей этого человека, а у его жены никаких симптомов не было.

Доктор Коэн отметил, что жена пациента работала в супермаркете недалеко от аэропорта имени Шарля де Голля и могла вступать в контакт с людьми, недавно прибывшими из Китая.

По подсчетам профессора, пациент должен был заразиться в период с 14 по 22 декабря, так как симптомы коронавируса появляются от 5 до 14 дней. Это было за четыре дня до того, как страновое отделение Всемирной организации здравоохранения в Китае было проинформировано о случаях пневмонии неизвестного происхождения, обнаруженной в китайском городе Ухань.


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