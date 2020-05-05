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Лизнувшая дерево коала раскрыла ученым главную тайну вида

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  • 5.05.2020, 18:16
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Лизнувшая дерево коала раскрыла ученым главную тайну вида
Фото: Reuters

Спустя 13 лет исследований ученым удалось узнать, как пьют коалы.

Ученые из австралийского Сиднейского университета спустя 13 лет исследований узнали, каким образом пьют коалы. На видео с пьющим животным обратило внимание издание Daily Mail.

Доктор Валентина Мелла утверждает, что долгое время считалось, что коалы вообще не пьют, а получают всю необходимую влагу из пищи — листьев эвкалипта. Также существовала гипотеза, что они спускаются с деревьев и лакают воду из луж. В неволе коалы пили воду, однако это поведение считалось необычным. Представители вида выходили к людям и пили из бутылок, шлангов и бассейнов во время пожаров и засухи. Одна из спасенных из лесных пожаров коала захлебнулась, когда волонтеры дали ей воду из бутылочки, так как не умела пить таким образом.

Однако коалы, которых сняли с помощью видеоловушки в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, наконец-то раскрыли ученым главную тайну вида. На кадрах видно, что животное лижет ствол белого эвкалипта, по которому стекает вода во время дождя.

Исследователи назвали открытие потрясающим и отметили, что знание о том, как пьют животные, служит еще одним аргументом против вырубки лесов, так как без деревьев вид не сможет выжить.

По оценкам австралийских зоозащитников, после лесных пожаров в Австралии осталось около 43 тысяч коал, живущих в дикой природе.


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