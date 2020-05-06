Сегодня белорусская рок-группа «Крама» проведет онлайн-концерт

Сегодня белорусская рок-группа «Крама» проведет онлайн-концерт1
- 6.05.2020, 19:25
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В 20:00 каждый желающий может услышать известные хиты в исполнении музыкантов.
Известная белорусская рок-группа «Крама» проведет сегодня онлайн-концерт. Об этом сообщается на странице музыкантов в «Фейсбуке».
«Друзья, надеемся сегодня увидеться с вами на нашей небольшой онлайн-встрече. Немного споем, немного поразговариваем - готовьте свои вопросы и пишите в комментариях, что хочете услышать», - рассказали музыканты.
Онлайн-концерт начнется в 20:00.