Сегодня белорусская рок-группа «Крама» проведет онлайн-концерт 1 6.05.2020, 19:25

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фото: КРАМА / facebook

В 20:00 каждый желающий может услышать известные хиты в исполнении музыкантов.

Известная белорусская рок-группа «Крама» проведет сегодня онлайн-концерт. Об этом сообщается на странице музыкантов в «Фейсбуке».

«Друзья, надеемся сегодня увидеться с вами на нашей небольшой онлайн-встрече. Немного споем, немного поразговариваем - готовьте свои вопросы и пишите в комментариях, что хочете услышать», - рассказали музыканты.

Онлайн-концерт начнется в 20:00.