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Тысячи белорусов, которые хотят перемен: Одним словом – на-до-ел!

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  • 1.06.2020, 8:08
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Тысячи белорусов, которые хотят перемен: Одним словом – на-до-ел!
ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Очереди за свободу по всей Беларуси.

31 мая очередь к пикету потенциальных кандидатов на Комаровском рынке растянулась на сотни метров, пишет сайт телеканала «Белсат».

Что говорят минчане:

«Власти боятся, что мы их сбросим. И что не будет больше президента по фамилии Лукашенко»

«Мы должны попытаться поставить свои подписи, свой голос. Ведь так будет труднее сфальсифицировать выборы».

В родном городе автора канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского – в Гомеле – тоже было жарко и многолюдно:

«Мы бы не пришли сегодня сюда, если бы не провокация в Гродно. Мы бы сидели на диване и смотрели бы телевизор».

«Он меня с дивана поднял. Я с 2000 года смотрю за выборами, и знаю, как было с Козулиным, Мариничем, Некляевым. А тут что-то появилось, заколыхало, вот и вышел».

В Могилеве, несмотря на сильный дождь, очередь к пикетам Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало перед горисполкомом растянулась на всю площадь.

Что говорят жители Могилева:

«За всех поставлю. Ведь нужно, чтобы была справедливость, чтобы все по совести».

«Мы здесь в знак протеста. Мы против узурпатора. Стоп таракан!»

«Надоело терпеть режим Лукашенко. Дождик можно потерпеть, это пройдет. Надо защищаться!»

Один из лидеров Белорусской христианской демократии — Павел Северинец — пришел на пикет в Витебске:

- Белорусам придется выходить не на выборы с белютенями и с голосом, а на протесты, национальную забастовку.

Что говорят жители Витебска:

«Надоел. Одним словом: на-до-ел».

«Мы хотим жить в настоящей, свободной Беларуси».


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