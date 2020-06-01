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Координатор «Европейской Беларуси» и лидер «Молодого фронта» арестованы на 15 суток

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  • 1.06.2020, 15:21
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Координатор «Европейской Беларуси» и лидер «Молодого фронта» арестованы на 15 суток

В суде активисты оппозиции жестко раскритиковали действия властей. 

Как сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь», координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский и лидер «Молодого фронта Денис Урбанович арестованы на 15 суток

«Он все еще надеется, что таким образом остановит снежный ком, предотвратит неминуемое. Всех не арестуешь, этот снежный ком будет нарастать и совсем скоро придавит диктатора. Не останавливайтесь! Стоп таракан!» - сказал Максим Винярский.

Евгению Гормашу суд Советского района дал штраф в 50 базовых за слово «Позор!», сказанное в адрес сотрудников ГАИ.


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