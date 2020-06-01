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Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

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  • 1.06.2020, 17:02
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля
Карикатура: Сергей Елкин / DW

Первоначально его планировали провести 22 апреля.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

«1 июля смотрится как день вполне подходящий», — сказал Путин во время рабочего совещания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», сообщает «Медуза».

Выслушав комментарии глав ЦИК и Роспотребнадзора, президент назначил голосование на 1 июля.

В ходе совещания президент также сообщил, что на проведении голосования не нужно экономить.

Элла Памфилова рассказала, что голосование пройдет как на избирательных участках, так и на дому, соблюдая меры безопасности из-за коронавируса.

По словам главы Центризбиркома, на участках будут голосовать не более восьми человек за час. Во время надомного голосования члены избиркомов не будут входить в дома избирателей, отметила Памфилова.

Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что ЦИК разрешил голосовать за поправки в Конституцию досрочно и на дому без уважительных причин.

Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, но его отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.


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