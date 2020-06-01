Житель Гродно про предвыборные пикеты: Мы наблюдаем исторические события 2 1.06.2020, 22:33

1,906

Гродненский художник запечатлел пикет в поддержку Тихановских.

Гродненский художник Юзеф Ярвель 31 мая рисовал легальный пикет на Советской площади в Гродно в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Сотни горожан стояли в очереди, чтобы поставить подписи за потенциальных кандидаты в президенты Беларуси. Свой скетч художник готов продать, чтобы помочь задержанным, пишет hrodna.life.

Юзеф рисовал несколько часов: сначалa контуры ручкой, потом добавил цвета тушью. Он говорит, что не планировал этого, но пройти мимо площади просто не смог.

«Сегодня мы наблюдаем историческое событие, — говорит Юзеф. — Гродненцы делают свой выбор и поэтому я, как художник, решил запечатлеть этот момент. Я не хочу рассказывать про себя и свое отношение к политическим событиям в стране. Мое дело рисовать. Но я знаю, что сейчас происходит в Беларуси, поэтому готов продать картину и за вырученные средства помочь политическим заключенным».

Рисунок Юзеф передал в магазин «Адметнасць» на Кирова, 3. Владелец магазина Сергей Веремеенко говорит, что у них уже начинается сбор средств на помощь задержанным.