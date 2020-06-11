Светлана Тихановская отменила пикеты в областных центрах и Минске 12, 13 и 14 июня 53 11.06.2020, 9:08

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Светлана Тихановская

Опубликовно видеообращение.

Светлана Тихановская объявила о снятии всех своих пикетов в областных центрах и столице. Видеообращение опубликовал телеграм-канал «Народный репортер».

Собирать подписи не будут 12, 13 и 14 июня в связи с возможной подготовкой провокаций со стороны спецслужб, а также значительно возросшим давлением и репрессиями в отношении членов инициативной группы. Впрочем, приостановка не коснется районных центров и небольших городов.