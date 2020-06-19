Колибри могут видеть цвета, недоступные человеческому глазу 19.06.2020, 17:17

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Люди — дальтоники, по сравнению с птицами и некоторыми другими животными.

Биологи во главе с Мэри Касвелл Стоддард из Принстонского университета выяснили, что трехцветный селасфорус — птица семейства колибри — может различать неспектральные цвета, в том числе ультрафиолетовые волны, пишет «Вокруг света».

В глазах у людей есть три типа чувствительных к цвету колбочек. У птиц и некоторых животных колбочек четыре. Человек может воспринимать только хроматические цвета, которые состоят из трех первичных: красного, желтого и синего, и которым соответсвует определенная длина волны видимого света.

Животные с дополнительной колбочкой могут видеть гораздо больший спектр цветов. Оттенки, которые мы не просто не видим, но даже не можем представить. Люди — дальтоники, по сравнению с птицами и некоторыми другими животными.

Птицы могут воспринимать даже такие сочетанные цветов, такие как ультрафиолетовый + зеленый или ультрафиолетовый + красный. Это всегда было трудно проверить экспериментальным способом. Но ученые попытались.

Как проходил эксперимент

Касвелл и ее команда установили рядом с поилками для птиц светодиодные устройства, которые отображали ряд цветов, включая неспектральные. Часть поилок содержала подсахаренную воду, которая нравится птицам, часть — обычную воду.

Иследователи меняли поилки местами, чтобы понять, используют ли птицы цветной индикатор, чтобы определить, где находится подсахаренная вода.

Эксперименты проводились в течение трех лет — это тысячи сеансов кормления. Главная цель ученых состояла в том, чтобы определить, будут ли колибри отдавать предпочтение поилкам, рядом с которыми светодиодные устройства отображали неспектральные цвета. Такими цветами маркировали подсахаренную воду.

Исследование показало, что птицы могли легко различить разные виды неспектральных цветов. Колибри ориентировались на них в надежде получить более желанную награду — сладкую воду.

Ультрафиолетовый + зеленый свет и зеленый свет выглядели идентично для ученых, но колибри всегда выбирали поилки, рядом с которыми отображался ультрафиолетовый + зеленый, потому что в них была подсахаренная вода.

Исследование было опубликовано в журнале «PNAS».