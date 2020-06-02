Российский историк: Это будет позор для Путина 11 2.06.2020, 8:40

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ФОТО: AFP

Глава Кремля окончательно запутался из-за своей идеи фикс.

В Кремле решили не проводить Парад Победы в Москве 9 мая из-за пандемии коронавируса. Недавно руководство РФ определилось с новой датой – 24 июня.

Почему это крайне важно для президента России Владимира Путина и практически не важно для рядовых россиян?

Следует ли переносить парад на день окончания Второй мировой войны – 2 сентября, рассказал в блиц-интервью obozrevatel.com российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов.

– Парад Победы состоится 24 июня, акция "Бессмертный полк" и военно-морской парад намечены на 26 июля. Почему эти мероприятия нельзя было просто отменить?

– Потому что Путин хотел этого. У него эти парады – идея фикс.

Лидер Кремля поддался убеждениям врачей, которые советовали не проводить массовых мероприятий, создать режим изоляции, карантина.

Я думаю, теперь эти врачи попали у него в немилость. Он решил, плюнув на все, провести парад, потому что это то, чем он хочет самоутвердиться. А там посмотрим, как будет.

– И все-таки для самоутверждения нужна массовость, эффектная картинка. Удастся ли ее организовать? И как россияне сегодня относятся к подобным мероприятиям?

– Нет, я думаю, что массовости не получится. Конечно, солдаты – люди подневольные, им прикажут – они пойдут, а если нет – это уже будет факт дезертирства.

Но мне кажется, что подавляющее большинство москвичей не придет глазеть на парад. Все боятся, люди разъехались на дачи. Как вы знаете, с каждым днем у нас все больше и больше людей умирает, даже по официальной статистике.

Поэтому я не знаю, не сорвется ли всё это по новой. Это не исключено.

– Если парад все-таки состоится, а людей там будет совсем мало, это может стать позором для Путина?

– Это и так будет позор для Путина. Он мечтал, чтобы на этот парад приехали самые видные политики мира, но теперь совершенно очевидно, что они не приедут по целому ряду причин, одна из которых – карантин. И не только это.

В любом случае то, что происходит, – это позор. А если после этого парада еще и будет вспышка заболеваемости, а она, наверное, будет, то это еще больший позор.

Мне кажется, что он, бедный, просто запутался. Мне его даже немножко жалко. Но нас жалко еще больше.

– Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов предложил провести парад 2 сентября. По его словам, это было бы логично. Каково ваше мнение?

– Безусловно, 2 сентября – это хорошо, 3 сентября – это глупо и плохо. Глупо, потому что капитуляция Японии все-таки была 2 сентября, а плохо, потому что это совпадает с трагедией в Беслане, к которой причастен и Путин своими нелепыми приказами, приведшими к гибели множества людей.

Поэтому 2 сентября – неплохая дата. Если не будет второй волны, если не будет вспышки коронавируса и врачи разрешат. В самом по себе параде ничего плохого нет.

Но проводить 24 июня – это совсем неправильно.

– По вашим оценкам, когда праздник Победы в Российской Федерации полностью потеряет свою значимость? В частности, учитывая и тот факт, что живых ветеранов практически не осталось.

– Это зависит от многих причин, но думаю, что в обозримом будущем этот день свою значимость не потеряет.

Понятно, что живых ветеранов уже практически не осталось, но есть их дети, внуки, которые действительно почитают своих погибших отцов и дедов. И ничего дурного в этом нет.

Но понимаете, этот праздник можно отмечать как некий триумф сталинского государства – это отвратительно, или как день памяти миллионов погибших, миллионов изувеченных, миллионов лишенных будущего людей. Как еще одно воспоминание преступлений сталинского режима, который втянул нашу страну во Вторую мировую войну.

– Почитая ветеранов, говорить об их героизме некорректно?

– Нет, говорить об их личном героизме вполне корректно и более того – нужно. Но это не должно быть триумфом Сталина, триумфом коммунистического государства.

Потому что коммунистическое государство, втянув Россию в войну и погубив около 30 или даже больше миллионов жизней, наоборот, доказало свою полную несостоятельность – и политическую, и военную.

Эта войны была выиграна как раз мужеством простых людей всех наций, в том числе и украинцев, конечно. Думаю, по численности в армии они были вторые после русских. Война была выиграна и талантом отдельных военачальников, но не сталинским государством, которое только все портило.