Армия США начала получать прототипы стрелкового оружия нового поколения 5 2.06.2020, 14:57

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Фото: Sig Sauer

Военные испытают винтовку и пулемет калибра 6.8 мм.

Компания Sig Sauer сообщила, что начала поставку прототипов стрелкового оружия нового поколения американской армии, для тестирования и оценки, пишет unian.net.

Как сообщает Guns.com, Sig является одним из трех подрядчиков, которые в прошлом году получили от Пентагона согласие на продолжение работы в прогремме NGSW, которая нацелена на замену современного стрелкового оружия калибра 5.56 мм новыми образцами вооруженй.

Sig предлагает заменить применяемые в НАТО карабины M4 и пулеметы M249 своими автоматами под гибридные боеприпасы калибра 6.8 мм (.277). В частности – легкими пулеметами NGSW-AR и автоматами NGSW-R.

Так, пулемет NGSW-AR, по заверению разработчиков, весит на 40% меньше, чем M249, но при этом отличается пониженной отдачей при стрельбе, улучшенной эргономикой и удобством эксплуатации.

Винтовка NGSW-R (MCX Spear) использует тот же патрон, и по заверению компании, кроме улучшенных стрелковых качеств, отличается складными элементами корпуса и высокой эргономикой.

В Sig называют свою систему наиболее комплексным решением для обновления арсенала американских войск.