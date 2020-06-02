Жительница Барановичей рассказала, как Минздрав фальсифицирует статистику 1 2.06.2020, 20:47

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Пример одной семьи.

Жительница Барановичей рассказала, как Минздрав фальсифицирует статистику зараженных Covid-19 на примере своей семьи, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Как у нас учитывают "ковидных"? Уже никак. Первым заболел муж, пропало обоняние, началась диарея.

Через пару дней пропало обоняние у меня, через неделю появилась температура, слабость, кашель, боль за грудиной. Врач не предложил тест, хотя я уточнила, что у мужа тоже нет обоняния. Мне дали больничный.

У свекрови течение болезни проходило как и у меня, а вот свекор попал в больницу с пневмонией. Тест ему сделали, он оказался положительным. Из-за нехватки мест и с положительной динамикой его выписали, не ожидая отрицательного теста.

Никаких контактов не проверяли, муж ходил на работу,заражая попутно других. В итоге, четыре зараженных, в статистику пойдет только один, и еще вопрос, включат ли".

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