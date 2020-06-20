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Поляки, потерявшие работу из-за эпидемии, получат дополнительные пособия

  • 20.06.2020, 16:36
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Поляки, потерявшие работу из-за эпидемии, получат дополнительные пособия

Соответствующих закон подписал президент Польши.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о дополнительном пособии, которое будет выплачиваться лицам, потерявшим работу из-за эпидемии COVID-19. О подписании документа сообщил Офис президента Польши, передает «Радио Польша».

Выплата дополнительного пособия была законодательной инициативой президента Анджея Дуды. С 1 июня по 31 августа поляки, которые потеряли работу после 15 марта, будут получать пособие в размере 1400 злотых, это около 313 евро. Закон также предусматривает повышение суммы пособия по безработице до 1200 злотых, а это чуть менее 270 евро, в течение первых 90 дней.


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