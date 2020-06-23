Белорусская режиссер: Власть начала бояться и биться в конвульсиях 23.06.2020, 14:02

1,628

Дарья Жук

ФОТО: MEDUZA.IO

Дарья Жук прокомментировала белорусские «выборы».

Известная белорусская и американская режиссер Дарья Жук, автор фильма «Хрусталь», который участвовал в конкурсе «Оскар», вспомнила свое задержание в 1996 году и высказалась о «выборах» в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

«Белорусы перестали бояться. А власть бояться начала. И начала биться в конвульсиях.

Да, и раньше сажали политических оппонентов, хватали людей с улиц из-за их участия в протестах.

Я сама попала под дубинки в 1996 году, мне было 16. Но сейчас мне 40, я понимаю, что прожила целую вечность как во сне, не чувствуя, что мой голос в Беларуси что-то когда-нибудь может поменять. Услышав умных и достаточно, кстати, политически умеренных перспективных кандидатов в президенты, очень захотелось проснуться. И отдать свой голос из любви.

Да, подросло смелое новое поколение. А поколение более взрослое, в прошлом совсем консервативных взглядов (как многие родители и бабушки моих друзей), нашло время на полу-само-карантине прислушаться к своему внутреннему голосу. А этот голос уже давно кричит: «Ну, хватит!»

Время просыпаться, думать о том, в какой стране мы хотим жить, и голосовать на честных выборах!»

Дарья Жук родилась в Минске в журналистской семье. В 1990-е, после школы, поехала в рамках программы обмена в США, где окончила колледж, потом получила стипендию в Гарварде. Получила экономическое образование, работала на Уолл-стрит, после окончила киносценарные курсы Колумбийского университета, работала на канале НВО. Она режиссер, продюсер, сценарист. Лауреат многочисленных кинематографических премий.