Саакашвили: В Минске Путин вывел меня в темную комнату и вонзил ногти мне в колено 23.06.2020, 21:56

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Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-президент Грузии рассказал, как Путин пытался «завербовать» его.

Бывший президент Грузии, председатель Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.

Саакашвили напомнил, что встречался с Путиным в ноябре 2006 года на полях саммита СНГ в Минске. Встреча состоялась через два месяца после того, как Грузия сообщила о задержании шестерых российских офицеров по обвинению в шпионаже (в то время в Грузии базировалась группа российских войск в Закавказье, ее вывод был запланирован на 2008 год, но после шпионского скандала завершился досрочно – в 2007-м). Спустя месяц после задержания, в октябре 2006 года, Грузия передала офицеров России.

"На саммите СНГ в Минске Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено – разговор был глаза в глаза – и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил", – сказал Саакашвили.

При этом он отметил, что Путин так вел себя не всегда. От первой встречи (она состоялась в феврале 2004 года в Москве), по словам экс-президента Грузии, у него были большие ожидания.

"У нас разговор продолжался, чтобы не соврать, часов пять. – вспомнил Саакашвили. – Я понял, что это никакие не переговоры между большой и маленькой страной, не встреча двух политиков, а я нахожусь на сеансе вербовки, и Путин просто записывает мне очки, изучает мой характер, мои слабости".

На этой первой встрече, по словам экс-президента Грузии, Путин был очень обходителен.