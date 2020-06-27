«Табакерки» как протест: что пишут белорусы на киосках, где продают табак 3 27.06.2020, 16:08

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Лукашенко эти надписи явно не понравятся.

Киоски «Табакерка» стали появляться в Беларуси с сентября 2019 года. Это сетевой бизнес белорусского олигарха Алексея Алексина, пишет сайт телеканала «Белсат».

С началом мирных пикетов, цепей солидарности на киосках начали появляться надписи:«таракан»,«3 %» или «свободу Бабарико». Нужно отметить, что цвет «Табакерок» очень удобный – на них виден и желтый, и синий, и красный, и белый и даже черная надпись.