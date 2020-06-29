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От коронавируса умер самый сильный человек Брестской области

  • 29.06.2020, 10:56
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От коронавируса умер самый сильный человек Брестской области
Сергей Кузнецов
Фото: vk.com/@powerliftinginbelarus

Сергею Кузнецову было 39 лет.

В ночь на 27 июня умер Сергей Кузнецов, мастер спорта Республики Беларусь по пауэрлифтингу, рекордсмен страны в жиме лежа, судья I категории. В мае ему исполнилось 39 лет, пишет «Брестская газета».

«Хорошего человека должно быть много. И его было много — так много, что хватало на все — и 250 кг пожать, и семью потянуть, и с друзьями присесть. В этом нет каламбура. В пауэрлифтинге (а именно там и жмут, и тянут, и приседают) Сергей был конкурентоспособен во всем — в экипировке и классике, в троеборье и отдельных движениях. Он поднимал так много и так мощно, что к нему прикрепилось звание «брестского зубра». И чем сильнее он был, тем неожиданнее был его уход. Из телевизора говорят, что коронавирус — это болезнь стариков, на деле он забрал чемпиона в самом расцвете сил…», – говорится на странице сообщества «Пауэрлифтинг в Беларуси» ВКонтакте.

На свою страницу в этой соцсети последний раз Сергей Кузнецов заходил 15 июня. 19 июня его коллеги сообщили, что у Кузнецова – коронавирус и что он находится в тяжелом состоянии, а ночью 27 июня его не стало.

Похоронили чемпиона 28 июня на Северном кладбище.


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