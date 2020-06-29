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Телеведущий СТВ, поддержавший участников мирных акций, ушел с канала

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  • 29.06.2020, 22:18
  • 4,983
Телеведущий СТВ, поддержавший участников мирных акций, ушел с канала
Антон Мартыненко

Антон Мартыненко написал заявление по собственному желанию.

Об этом журналист и телеведущий Антон Мартыненко написал в «Фейсбуке».

«На телеканале очень переживают, что мой уход неправильно поймут, поэтому хочу всех успокоить, — написал Антон Мартыненко. — После двух предыдущих постов в соцсетях со мной крайне вежливо и исключительно доброжелательно поговорили о том, что теперь моя работа как телеведущего в кадре сведена к минимуму.

Меня не увольняют, а переводят в редакторский отдел (все в рамках закона, разумеется). Я еще более вежливо, чем мне это было предложено, отказался и написал заявление по собственному желанию. Благодарю всех на телеканале, кто переживает по поводу моего ухода.

А теперь самое главное — на рынке труда появилась новая творческая единица. Я готов к сотрудничеству, жду интересных предложений и буду благодарен за помощь в поиске работы».

Напомним, Антон Мартыненко поддержал участников мирных акций протеста и высказал свое восхищение тем, кто не боится.


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