Телеведущий СТВ, поддержавший участников мирных акций, ушел с канала 8 29.06.2020, 22:18

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Антон Мартыненко

Антон Мартыненко написал заявление по собственному желанию.

Об этом журналист и телеведущий Антон Мартыненко написал в «Фейсбуке».

«На телеканале очень переживают, что мой уход неправильно поймут, поэтому хочу всех успокоить, — написал Антон Мартыненко. — После двух предыдущих постов в соцсетях со мной крайне вежливо и исключительно доброжелательно поговорили о том, что теперь моя работа как телеведущего в кадре сведена к минимуму.

Меня не увольняют, а переводят в редакторский отдел (все в рамках закона, разумеется). Я еще более вежливо, чем мне это было предложено, отказался и написал заявление по собственному желанию. Благодарю всех на телеканале, кто переживает по поводу моего ухода.

А теперь самое главное — на рынке труда появилась новая творческая единица. Я готов к сотрудничеству, жду интересных предложений и буду благодарен за помощь в поиске работы».

Напомним, Антон Мартыненко поддержал участников мирных акций протеста и высказал свое восхищение тем, кто не боится.