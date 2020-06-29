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Видеофакт: Магазин в Речице поддержал Флешмоб солидарности

  • 29.06.2020, 22:43
  • 1,838
Видеофакт: Магазин в Речице поддержал Флешмоб солидарности
фото с сайта: govorim.by

Белорусы поддерживают медиков и политзаключенных даже на рабочих местах.

Как оказалось, принимать участие во Флешмобе солидарности с белорусскими медиками и политзаключенными можно даже на рабочем месте. Telegram-канал "Баста!" опубликовал видео, на котором песня перемен играет в магазине в Речице.

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