Видеофакт: Магазин в Речице поддержал Флешмоб солидарности 29.06.2020, 22:43

1,838

фото с сайта: govorim.by

Белорусы поддерживают медиков и политзаключенных даже на рабочих местах.

Как оказалось, принимать участие во Флешмобе солидарности с белорусскими медиками и политзаключенными можно даже на рабочем месте. Telegram-канал "Баста!" опубликовал видео, на котором песня перемен играет в магазине в Речице.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.