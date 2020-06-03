Одобряй, но не доверяй 1 3.06.2020, 11:13

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Почему во время пандемии рейтинг Путина стал рекордно низким.

Рейтинг доверия Владимиру Путину в мае упал даже ниже «докрымского» уровня – 25%, побив антирекорды конца 2013 — начала 2014 года (30-35%), об этом свидетельствуют данные исследования «Левада-центра», опубликованного 29 мая. Заместитель директора центра Денис Волков The Insider объясняет, чего сегодня боятся россияне и почему не видят в Путине будущего руководителя страны.

На время пандемии COVID-19 мы поменяли методологию наших регулярных исследований – теперь проводим опросы с помощью телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD). Но вряд ли это значительно повлияло на результаты. Рейтинг Владимира Путина сегодня такой же или даже чуть ниже по сравнению с 2012—2013 годами. А если этот показатель сравнить с показателем доверия сразу после Крыма, то он ниже больше чем в два раза.

Социологи различают рейтинг доверия и электоральный рейтинг, которые между собой очень похожи, и рейтинг одобрения деятельности, который мы измеряем из месяца в месяц. Когда мы говорим про одобрение, это скорее про сегодняшний день и про прошлые заслуги, главный образом – про победы Путина во внешней политике. С октября 2019 года по май 2020 года этот рейтинг снизился с 70 до 59%. Так что по-прежнему большинство людей эти заслуги Путина оценивают достаточно высоко.

А рейтинг доверия и тем более электоральный рейтинг – это про будущее. Буквально так: хотите вы вновь видеть Путина президентом или нет? Заметное падение этих показателей началось уже давно – даже еще до пенсионной реформы. И остановить этот процесс у Кремля никак не получается. Открытые вопросы, когда респонденту не предлагается никаких подсказок, показывают меньшие значения, чем закрытые вопросы. Например, в ответ на открытый вопрос о том, каким политикам доверяют россияне, фамилию Путина сегодня называют 25% респондентов, а три года назад таких было почти 60%. Иными словами, как ни измеряй, все замеры показывают снижение поддержки первого лица.

При этом система в целом выглядит более устойчивой, чем рейтинг президента. Почему? В системе, в представлении россиян, многое было обновлено: правительство, непопулярного премьера и губернаторов заменили на новых. А Путин остается таким, каким и был. Людям от президента не хватает новизны. Кроме того, два года назад, когда Путин «просел» на пенсионной реформе, армия сохранила свой рейтинг после Крыма и Сирии и обогнала президента в доверии. И сейчас после успешной частичной смены губернаторского корпуса, совокупный губернаторский рейтинг выше, чем президентский. Складывается странная ситуация, при которой президент проигрывает на фоне выстроенной им же системы. Это удар лично для президента.

Тут важно учесть, что с тех пор, как Путин в 2012 году вернулся на пост президента, россияне его считают ответственным не только за все хорошее, но и за все плохое. Раньше «за все плохое» отвечали министры, потом – Дмитрий Медведев в свою бытность президентом. Но все последние годы рейтинг у Путина был высокий, и этого не замечалось.

А сегодня на первый план вышли экономические проблемы. По нашим данным, обрушение всех оценок экономической ситуации в марте можно сравнить с тем, как они рухнули в 2008-м и в конце 2014 года. В представлении граждан это полноценный экономический кризис, который начался до карантина с падением цен на нефть и усилился во время него. Россияне прекрасно отдают себе отчет в том, что экономические проблемы Путин решает плохо. В их глазах он отвечает за внешнюю политику, за величие страны, за территориальную целостность. И сегодня, когда требуются экономические решения, от президента их и не ждут. На него не надеются.

Отчасти на рейтинге отрицательно сказалось и обнуление. Сегодня, когда оно наложилось на весь комплекс проблем, оно воспринимается хуже, чем если бы оно проводилось еще до пенсионной реформы. И тут сложился парадокс. Падение рейтинга, которое не получается остановить, спровоцировало переписывание Конституции, цель которого – дать президенту дополнительные полномочия. Когда было объявлено об обнулении, Путин потерял несколько очков популярности именно на этом. Тогда он обвалился больше, чем другие институты. Это решение разделило общество на равные части. Есть те, кто за, и есть те, кто против. За – пенсионеры старшего поколения, которые как раз лучше ходят на избирательные участки. Против – молодое и среднее поколение (самым молодым это все вообще не очень интересно). Крупные города тоже разделились почти пополам: значительная доля населения все равно «за», но большая доля – «против».

Сегодня вернулись те четыре России, о которых в 2011 году писала Наталья Зубаревич, — большие города, средние промышленные города, деревня и республики Северного Кавказа и юга Сибири. После Крыма они исчезли – точнее слились в едином «за». А последние пару лет это разделение вновь стало актуальным. Причем более модернизированные города сегодня меньше поддерживают Путина и саму систему. Но нельзя сказать, что рейтинг Путина падает за счет отдельных слоев населения. Общество им разочаровано в целом, причем сильнее, чем несколько лет назад. Хотя больше всего он «проседает» в более современных слоях населения и среди малоимущих, которые вообще ничего не получили за время его правления или получили меньше всех. Но главный аргумент в продвинутых слоях (среди тех, кому условно от 30 до 55 лет, кто не смотрит телевизор, не просто пользуется интернетом, но и получает новости в сети) – это не политические промахи, а именно плохая экономическая обстановка.

Попытки Путина продемонстрировать, что во время пандемии он справляется с ситуацией и остается главным рулевым, не спасают падающий рейтинг. Судя по данным ВЦИОМ и ФОМ, положительно сработало только первое «коронавирусное» обращение Путина. Доверие несколько восстановилось, а потом опять пошло на спад, потому что эти процессы очень инерционны. Поскольку экономические проблемы и ухудшение положения для обычного человека начались несколько лет назад, то обращениями к нации остановить это уже невозможно. Здесь требуется фундаментальное улучшение уровня жизни, уверенности в завтрашнем дне.

Слева — процент доверяющих, справа — не доверяющих

Чем дальше, тем больше у людей возникает ощущение экономической безысходности. Россияне нам говорят, что после беспрерывного пятилетнего падения уровня доходов только в начале этого года они почувствовали, что денег вроде бы опять стало хватать. А в марте – вновь произошло обрушение всех показателей. На фоне пандемии экономические страхи у населения растут. Конечно, жалобы на потерю работы и на то, что недоплачивают, можно услышать всегда. Но сейчас эти показатели в два раза выше по сравнению с прошлым годом. Так, в апреле треть респондентов, в семье которых были занятые, ответили, что их лично или членов их семьи уже затронула проблема уменьшения заработной платы, четверть столкнулись с задержкой выплаты зарплаты и увольнениями. Люди стали чаще говорить, что работы нет, что теряешь в деньгах. Снизилась и уверенность в том, что экономическая ситуация нормализуется. Главное чувств — что не удается выбраться из воронки. И карантин лишь усилил этот эффект. Заразиться сегодня не так страшно, как остаться на «нуле». Многие понимают, что коронавирус уйдет, а экономические последствия с нами останутся. А, значит, и поводов радоваться тоже нет.

Однако я не думаю, что рейтинг доверия Путину может опуститься еще сильнее. Пока что на определенном уровне его удерживает ощущение безальтернативности Путину. Но в то же время ситуация для власти сегодня сложнее, чем в 2012 году. За прошедшие восемь лет сильно выросла интернет-аудитория. Сегодня не просто критиковать власть, но и доносить свою точку зрения до более широкой аудитории стало легче – высказываться может любой: и Навальный, и Галкин, и любой блогер. Поэтому в двадцатке политиков появляются новые люди. Например, депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко (2%) попал на 11-е место за счет эффекта соцсетей, где у него более миллиона подписчиков. Конечно, для того, чтобы попасть в топ рейтинга, необходима раскрутка на телевидении. Но важно, что теперь играет роль не только оно. И, разумеется, дает о себе знать разочарование в первых лицах – люди начинают очень осторожно присматриваться, кто бы их мог заменить.