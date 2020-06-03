COVID наступает в Могилевской области: умирают жители деревень в Горецком районе 3.06.2020, 12:15

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Появилась информация о новых вспышках инфекции.

Новые случаи Covid-19 зафиксированы в Могилевской области. Умирают жители деревень в Горецком районе. Вспышки происходят в Белыничах и Бобруйске, пишет телеграм-канал "Баста!".

"В Горках вся больница заложина больными с коронавирусом и пневмонией. Такого никогда не было. Привозят из райцентра и из деревень. Умершие – почти каждый день", - пишет сотрудник Центральной районной больницы в Горках.

"На предприятии "Легпромразвитие" в Бобруйске подтверждён коронавирус у четырех человек. Швейный цех - на карантине, там работало около 200 человек", - сообщает подписчик канала.

"В деревню в Горецком районе возили хоронить на той неделе двоих умерших от коронавируса. Работник похоронной частной команды рассказал. Спросил, сколько за май умерших. Сказали, что очень много, больше, чем за предыдущие месяцы и есть среди них "ковидные", - пишет читатель канала.

"Короновирус наступает на Белыничи. У нескольких человек из местной церкви подтвержден положительный тест. Вслед посыпались прихожане и работники разных организаций - жилкомхоз, библиотека, музыкальная школа", - сообщает подписчик канала.

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