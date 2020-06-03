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Более 60 случаев «пневмоний» ежедневно выявляют в Ивье

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  • 3.06.2020, 21:50
  • 2,476
Более 60 случаев «пневмоний» ежедневно выявляют в Ивье
иллюстрационное Фото

У заболевших все признаки коронавируса.

Более 60 случаев "пневмоний" в Ивье Гродненской области. Одна из жительниц в тяжелом состоянии – на аппарате ИВЛ, передает телеграм-канал “Баста!”.

"В Ивье порядка 60 новых случаев "пневмоний" каждый день, - пишет читатель. - Люди со всеми симптомами "ковида", знакомые, которые прекрасно понимает, что у них "корона", говорят, что тесты приходят отрицательные. Чувствуют себя плохо: температура, кашель, тяжесть дыхания.

Одна женщина в тяжелом состоянии под ИВЛ. Медики борются за ее жизнь".

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