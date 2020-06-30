Саша 3%, тапок и очереди за свободой 30.06.2020, 8:40

3,509

Фото: «Наша Ніва»

​Такой предвыборной кампании в Беларуси не было никогда

Еще в марте 2020 года от президентских выборов в Беларуси никто ничего не ждал. Но что-то для властей пошло не так. Если точнее — случился коронавирус, который стал катализатором протестных настроений. Эти выборы стали совсем не похожи на все предыдущие, пишет «Новая газета Балтия».

Чем нынешние выборы отличаются от всех предыдущих? Если коротко, то:

Пандемия COVID-19

Низкий рейтинг Лукашенко

Новые лица среди кандидатов

Жесткие репрессии, которые начались до дня выборов

Сама дата выборов — впервые с 1994 года выборы назначили на лето

Коронапсихоз

Когда началась пандемия коронавируса, все страны начали принимать меры: где-то ввели жесткие карантины, где-то призвали людей соблюдать социальное дистанцирование — как в Швеции. Но в Беларуси вирус решили просто не замечать. Лукашенко назвал его психозом и предлагал спасаться от вируса водкой, баней, работой на тракторе и игрой в хоккей. На фоне всего этого появлялась информация о вспышках вируса в разных городах Беларуси и первых смертях от Covid-19.

Карантин в стране не вводили, а Лукашенко смерти от коронавируса не признавал: «У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были». Про одного из погибших он сказал: «А как можно жить со 135 кг весом?». И, кажется, в этом была ошибка белорусского правителя.

«Многие недовольны тем, как Лукашенко себя ведет и заявляет в контексте пандемии. Думаю, он обидел значительную часть своего традиционного электората, когда говорил, что сами виноваты те, кто умер, потому что не надо было ходить по улице, и кто-то там многовато весил…» — говорит политический обозреватель Александр Класковский.

Самоорганизация

Врачам не хватало средств защиты. Деньги на них начали собирать всей страной — к сегодняшнему дню собрали более 330 тысяч долларов. Оказалось, что горизонтальной самоорганизации в Беларуси многие государства могут позавидовать. Волонтеры делали закупки и доставляли их по запросам в больницы. Команда #BYCOVID19 в рекордные сроки организовала сложную логистику и доставала каким-то невероятным способом респираторы, защитные костюмы и другие нужные врачам вещи. Власти же не разрешали медикам признавать нехватку средств защиты и иногда даже вынуждали отказываться от помощи.

Таким же образом организовались инициативные группы участников президентских выборов, пикеты солидарности с блогером Тихановским и сбор денег на штрафы задержанным.

А еще белорусы создали инициативу «Честные люди» и выдвинули своих кандидатов в местные избиркомы. Обычно в них входят только проверенные люди, которые «правильно» считают голоса. Но из двух тысяч волонтеров инициативы в белорусские участковые избирательные комиссии прошли только двое.

Выборы пройдут на три недели раньше, чем ожидалось — 9 августа. Впервые с 1994 года выборы назначили на лето. Это время считается неудачным для голосования — электорат разъезжается по отпускам и на дачи, а студенты уезжают из общежитий домой, и их невозможно загнать на досрочное голосование.

Было сделано все, чтобы снизить шансы альтернативных кандидатов. Дату объявили 8 мая, а уже 15 мая заканчивался срок регистрации инициативных групп. Создать и зарегистрировать инициативную группу за такой короткий срок было сложно, а собрать необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения во время эпидемии вообще казалось нереальной задачей. Но как минимум три основных конкурента Лукашенко смогли собрать намного больше.

Кандидаты

Валерий Цепкало, IT-шник и экс-дипломат

В день, когда назначили дату выборов, о своем участии объявил Валерий Цепкало. Он, что называется, человек из системы. Цепкало бывший дипломат, был в команде Лукашенко, создатель и руководитель Белорусского Парка высоких технологий. Это что-то вроде российского «Сколково», только реально работающий и успешный проект. В инициативную группу Цепкало вошли 884 человека. Доверенным лицом бывшего главы ПВТ стал Андрей Ланкин из Wargaming (компания, создающие знаменитые игры, в частности — World of tanks). Его команда заявила, что смогла собрать 220 тысяч подписей.

Светлана Тихановская, жена ютуб-блогера Сергея Тихановского

Сергей Тихановский — автор и ведущий популярного блога «Страна для жизни» с 238 тысячами подписчиков (до его задержания было 80 тысяч) и 30 миллионами просмотров (это очень много для 10-миллионной Беларуси). Его иногда сравнивают с российским блогером Алексеем Навальным за резкость высказываний. Символом его кампании стал тапок и усатый таракан, которого этим тапком надо прогнать. Идти в президенты планировал он. Задолго до начала выборной кампании Тихановский начал ездить по стране и общаться с людьми в прямом эфире. Во время одной из таких поездок его задержали и посадили на сутки. ЦИК отказался принимать заявление о регистрации инициативной группы, и тогда его от своего имени подала жена блогера Светлана Тихановская. В состав группы вошли 252 человека. Они заявляют, что собрали необходимые 100 тысяч подписей.

Виктор Бабарико, экс-глава «Белгазпромбанка»

Виктор Бабарико, бывший глава «Белгазпромбанка», также неожиданно объявил о своем намерении баллотироваться. Виктор — меценат и учредитель благотворительного фонда «Шанс», он профинансировал издание 15 000 экземпляров пятитомника Светланы Алексиевич для библиотек, «Белгазпромбанк» выкупил за границей и вернул в Беларусь подлинник Библии Франциска Скорины, картины Марка Шагала и Хаима Сутина. Теперь его обвиняют в попытке вывезти эти картины из страны.

В инициативную группу Бабарико записались около 9 тысяч человек — и они побили все рекорды белорусских выборов — собрали в его поддержку 434 985 подписей. И это абсолютный рекорд в истории независимой Беларуси.

Все собранные подписи Бабарико сдать не смог. 18 июня, по дороге в избирком его и его сына Эдуарда, который возглавляет предвыборный штаб отца, задержали и посадили в СИЗО КГБ. Им предъявили обвинения в связи с делом «Белгазпромбанка» — какие именно, силовики не говорят.

Лукашенко струсил

Раньше в Беларуси кандидатов в президенты сажали в тюрьму после выборов. Так было в 2006 году, в 2010 после брутального разгона акции протеста сразу после закрытия участков для голосования были задержаны почти все альтернативные кандидаты в президенты. Но в этом году все началось намного раньше.

В СИЗО сидит муж Светланы Тихановской. Задержали Тихановского после провокации на одном из пикетов в Гродно. То, что это была провокация не вызывает практически никаких сомнений. На видео четко видно, как девушка цепляется к Тихановскому, он говорит, что это провокация и уходит. Девушка жалуется милиции, что Тихановский не отвечает на ее вопросы и милиция сразу же начинает задерживать Тихановского. В потасовке один из милиционеров картинно падает, после появляется ОМОН и всех «вяжет». На даче матери Тихановского проводят три обыска!

Еще увлекательнее история с репрессиями против Бабарико, его друзей и Белгазпромбанка. Лукашенко потребовал у силовиков разобраться с «жирными буржуями». После этих слов в банке начались обыски и там нашли… деньги! Еще в банке нашли картины, которые банк вернул в страну. Теперь картины изъяли и выставочный зал пустует. Из банковских ячеек изъяли ценности и валюту. А руководить банком без одобрения акционеров назначили экс-главу Нацбанка Беларуси Надежду Ермакову. Большая часть акций банка принадлежит «Газпрому» (49,818 %) и «Газпромбанку» (49,818 %). «Газпром» заявил, что действия белорусских властей нарушают белорусские законы и затрагивают интересы российских акционеров.

Всего по делу «Белгазпромбанка» задержали 15 человек. Вместе с Бабарико задержали и его сына, который организовал крауд-платформу MolaMola. На ней собирали деньги, в том числе на помощь медикам. В доме Бабарико прошло несколько обысков, на последнем простукивали стену и искали тайную комнату. Это не шутка.

Сам Бабарико называл себя эффективным менеджером. Он признался в интервью каналу «Редакция», что в последний момент, боясь все потерять, хотел было отказаться от участия в выборах, но решил идти. К арестам команда Бабарико готовилась, у них есть все доверенности и записанные обращения кандидата к людям. Правозащитные организации Беларуси называют преследование политически мотивированным.

Очереди за свободой

Очереди стали символом этой кампании. Люди становились в километровые очереди в Минске, чтобы поставить подпись за альтернативных кандидатов, подписывались сразу за всех. В городах поменьше тоже были очереди и это уникальная ситуация.

После ареста Бабарико очереди начали выстраиваться вдоль главных улиц столицы. Потом власти решили закрыть магазин, который продавал сувениры и одежду с национальными символами, и майки с надписью «ПСИХО3%». К магазину выстроилась очередь, чтобы успеть закупиться до закрытия. На следующий день выстроилась очередь еще больше.

Потом в Минске из кранов пошла вода с очень неприятным йодистым запахом. Власти вели себя как в сериале «Чернобыль». Вечером говорили, что все в норме, ночью предупредили, что воду пить нельзя, утром снова сказали, что все хорошо, а днем объявили, что воду из крана пить запрещено. Люди выстроились в очереди за водой, которую начали подвозить в цистернах. Теперь в Минске шутят, что «Лукашенко кто-то очень подгадил».

Саша 3%

У Лукашенко сейчас рекордно низкие рейтинги. Социологические опросы в Беларуси если и проводят, то их результаты не публикуют. Несколько самых популярных в Беларуси интернет порталов решили провести опросы кого поддерживают читатели. В большинстве опросов Лукашенко набрал максимум 6%, а где-то 3% и это стало мемом. Даже Яндекс-помощник знает, кто такой Саша 3%. Да и сам Лукашенко знает. Он недавно высказался на эту тему и явно обиделся.

Политика пришла в Инстаграм

Задержание Виктора Бабарико стало последней каплей даже для самых аполитичных. Остаться в стороне от этих событий не смогли белорусские «випы», которые раньше практически не высказывались на тему политики.

Певица и видеоблогер Лера Яскевич опубликовала в «Инстаграме» обращение к своим 300 тысячам подписчиков, рэпер Бакей — ранее ни в своем творчестве, ни в интервью против действующей власти не высказывался, но тут даже он записал для «Инстаграма» видеообращение, белорусская певица, участница «Фабрики звезд» Рита Дакота опубликовала в «Инстаграме» видео, где она читает стих про Беларусь. Лидер одного из самых популярных белорусских рэп-коллективов Олег ЛСП в сторис в «Инстаграме» поделился постом из аккаунта Виктора Бабарико.

Катя Иванчикова из поп-группы IOWA опубликовала короткое видео, где она поет песню «Маякни мне» пост заканчивается словами «Я с тобой всем сердцем, моя Беларусь!». Лева из группы “Би-2” в «Инстаграме» сказал, что следит за ситуацией в Беларуси с надеждой. Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко поддержала Виктора Бабарико, фристайлистка м) сравнила избирательную кампанию с несправедливым судейством в спорте. Топовый резидент Comedy club белорус Андрей Скороход снял пародийный сериал на Лукашенко в стиле «Борат» и прочитал стихотворение Янки Купалы.