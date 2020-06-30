Возвращающимся из Беларуси в Литву нужно будет придерживаться карантина 1 30.06.2020, 10:13

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Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Страна снова ввела обязательную изоляцию для приезжих из 50 стран.

С понедельника двухнедельная изоляция вводится для жителей Литвы, которые приехали из 50 стран, включая Швецию, Россию и Беларусь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По данным Минздрава Литвы, такое решение принято потому, что в этих странах растет уровень заболеваемости коронавирусом.

До сих пор самоизоляция только рекомендовалась.

Кроме того, остается в силе запрет на приезд иностранцев из этих стран, за исключением тех, кто получил специальные разрешения литовских ведомств.

"Раньше изоляция только рекомендовалась, но с 29 июня они должны в обязательном порядке провести 14 дней в изоляции. Собирали данные о приезжих из этих стран. Меры усилили после того, как в некоторых странах мира ситуация ухудшилась", - указал министерство.

По данным Минздрава Литвы, список стран, где ситуация с коронавирусом сложная, обновляется еженедельно. К таким государствам относятся страны, где за последние 14 дней фиксируется более 25 случаев заболевания 100 000 жителей.

В Литву можно приезжать, если уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 15-25 случаев на 100 000 жителей (им рекомендуют изолироваться). В Литву на данный момент могут приезжать жители 29 стран, включая Великобританию. Министерство отмечает, что в Швеции уровень заболеваемости - более 25 случаев, поэтому иностранцы оттуда приехать не могут, а жители Литвы, которые оттуда приезжают, с 29 июня должны 14 дней провести в изоляции.