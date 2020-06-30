Остается два варианта 2 30.06.2020, 10:20

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Всеволод Стебурако

Остальное уже неактуально.

Писатель, поэт и журналист Всеволод Стебурако в своем аккаунте в «Фейсбуке» пишет о возможностях, которые сегодня есть у белорусов, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

- Какая ирония судьбы - человек, который сказал, что не верит в возможность массовых фальсификаций, получил самую открытую массовую фальсификацию, уголовное дело на ровном месте и аннулирование 100 тысяч голосов.

И план Б с референдумом ожидает то же самое.

Кто бы что не говорил, остается только два варианта - активный протест или всеобщая бессрочная забастовка. Остальное уже неактуально.