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Осужденного экс-президента Кыргызстана госпитализировали с двухсторонней пневмонией

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  • 30.06.2020, 10:26
  • 2,148
Осужденного экс-президента Кыргызстана госпитализировали с двухсторонней пневмонией
Алмазбек Атамбаев
Фото: ТАСС

Консилиум врачей поставил ему диагноз.

Находящийся в СИЗО экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него взят ПЦР-анализ на COVID-19.

По данным официальных служб, результат анализа «минус».

Как пишет 24.kg, консилиум врачей поставил ему диагноз: «внебольничная двусторонняя пневмония». Отмечается, что медики приняли решение о переводе Атамбаева в больницу.


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