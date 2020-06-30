Осужденного экс-президента Кыргызстана госпитализировали с двухсторонней пневмонией

Осужденного экс-президента Кыргызстана госпитализировали с двухсторонней пневмонией3
- 30.06.2020, 10:26
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Консилиум врачей поставил ему диагноз.
Находящийся в СИЗО экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него взят ПЦР-анализ на COVID-19.
По данным официальных служб, результат анализа «минус».
Как пишет 24.kg, консилиум врачей поставил ему диагноз: «внебольничная двусторонняя пневмония». Отмечается, что медики приняли решение о переводе Атамбаева в больницу.