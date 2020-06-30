Белорусская экономика погрязла в долгах 1 30.06.2020, 11:18

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Государственный долг Беларуси увеличился по сравнению с началом года на 11,4%.

По данным Министерства финансов, внешний госдолг по состоянию на 1 июня составил 16,8 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,0%, пишет сайт naviny.by.

В январе-мае были привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 449,3 млн долларов: 250,1 млн долларов — правительства и банков РФ; 141,5 млн долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 41,4 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая; 10,6 млн долларов — МБРР; 5,7 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

Погашение внешнего государственного долга за пять месяцев составило 643,6 млн долларов: 289,1 млн долларов — правительство РФ; 209,4 млн долларов — банки Китая; 88,3 млн долларов — ЕФСР; 54,8 млн долларов — МБРР; 1,3 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 июня составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 7,6%.

В январе-мае размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 208,9 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 307,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.

В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга. Более 85% расходов будут связаны с выплатами в пользу России, Китая и Евразийского фонда стабилизации и развития.

В связи с пандемией белорусские власти решили увеличить лимит внутреннего госдолга на 1,25 млрд рублей в 2020 году. Кроме этого, правительство инициировало переговорный процесс с внешними кредиторами о привлечении 3 млрд долларов.

В июне власти Беларуси разместили два выпуска евробондов на 1,25 млрд долларов. Средства будут направлены на рефинансирование платежей по госдолгу в текущем году.