В Сенате США предлагают купить у Турции российские комплексы С-400 1 30.06.2020, 15:13

2,115

Это предложение является одной из попыток выйти из тупика между Вашингтоном и Анкарой.

В Сенате США зарегистрировано предложение закупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Defense News.

Это предложение является одной из попыток выйти из тупика между Вашингтоном и Анкарой по поставкам истребителей F-35.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн внес поправку в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 2021 года и предлагает разрешить Пентагону купить у Турции С-400.

По словам бывшего сотрудника Пентагона по вопросам политики Европы и НАТО Джима Таунсенда, США регулярно покупают иностранные технологии и могут использовать технологию С-400 для тестирования американского вооружения.

"Я думаю, что США, покупающие С-400 в Турции - это разумный способ вытащить Эрдогана из ямы, в которую он сам себя завел. Мы просто хотим вывести систему из Турции... и если эта идея позволит туркам принять участие в программе F-35, то это будет лучше для всех", - сказал Таунсенд.

В то же время председатель сенатского комитета по международным отношениям сенатор-демократ Джим Риш внес поправку, которая предусматривает более жесткую позицию, сказав администрации Трампа ввести санкции в отношении Турции в течение 30 дней после принятия бюджетного закона.

В соответствии с Законом о противниках Америки, принятым в 2017 году, любая страна, которая закупает большие партии оружия в России, должна подвергаться санкциям.

Издание отмечает, что Тьюн и Риш оба являются влиятельными сенаторами, но нет никакой гарантии, что их поправки будут включены в закон или, если он будет принят в Сенате, что они пройдут процесс переговоров в Палате представителей.

Напомним, Комитет Сената США по вооруженным силам уполномочил ВВС США сохранить шесть новых истребителей F-35, проданных Турции.

Самолеты не были доставлены в Турцию из-за разногласий по поводу покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400, которая, по словам Пентагона, несовместима с F-35. Позже США исключили Турцию из программы F-35 после покупки С-400.

Как известно, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.