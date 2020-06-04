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Видеохит: 9-летний кениец изобрел чудо-машину для мытья рук

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  • 4.06.2020, 11:10
  • 3,655
Видеохит: 9-летний кениец изобрел чудо-машину для мытья рук

Идея юного вундеркинда очень проста, но полезна во время коронавируса.

Юный Стивен Вамукота хотел помочь в борьбе с эпидемией коронавируса, пишет vokrugsveta.ua.

По словам Стивена, идея машины пришла ему в голову, когда он увидел сюжет по местному телевидению пандемии и методах предотвращения распространения COVID-19.

Идея машины для мытья рук очень проста: с помощью деревянных педалей она поставляет жидкое мыло и горячую воду. Это позволяет избежать касания поверхностей — это один из путей распространения вируса.

Для построения первой машины парень взял деревянные дощечки, которые его отец Джеймс приобрел, чтобы сделать рамки для фото. Отец утверждает, что только помог сыну уплотнить соединение, а идею механизма мальчик придумал сам. «Я очень горжусь Стивеном», — сказал Джеймс Вамукота.

Девятилетнего кенийца за его изобретение отметили президентской медалью «За службу стране». Кроме того, губернатор округа, где живет семья Вамукота, пообещал оплатить его обучение на инженера.

В родном городе Стивена пока не было людей, больных коронавирусом. Всего в Кении более двух тысяч случаев инфицирования, 69 человек умерли.


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