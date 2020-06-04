Видеохит: 9-летний кениец изобрел чудо-машину для мытья рук 2 4.06.2020, 11:10

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Идея юного вундеркинда очень проста, но полезна во время коронавируса.

Юный Стивен Вамукота хотел помочь в борьбе с эпидемией коронавируса, пишет vokrugsveta.ua.

По словам Стивена, идея машины пришла ему в голову, когда он увидел сюжет по местному телевидению пандемии и методах предотвращения распространения COVID-19.

Идея машины для мытья рук очень проста: с помощью деревянных педалей она поставляет жидкое мыло и горячую воду. Это позволяет избежать касания поверхностей — это один из путей распространения вируса.

Stephen Wamukota is in Class 3. He hopes to be a doctor someday. With the help of his father, he's designed a handwashing facility.

He calls on everyone to regularly wash their 👐. This, his small way of contributing to the global fight against #COVID19#OurStoriesAreBestToldByUs pic.twitter.com/5m6FK88MWZ — Mobile Journalism Africa (@MoJo_Africa) April 25, 2020

Для построения первой машины парень взял деревянные дощечки, которые его отец Джеймс приобрел, чтобы сделать рамки для фото. Отец утверждает, что только помог сыну уплотнить соединение, а идею механизма мальчик придумал сам. «Я очень горжусь Стивеном», — сказал Джеймс Вамукота.

Девятилетнего кенийца за его изобретение отметили президентской медалью «За службу стране». Кроме того, губернатор округа, где живет семья Вамукота, пообещал оплатить его обучение на инженера.

В родном городе Стивена пока не было людей, больных коронавирусом. Всего в Кении более двух тысяч случаев инфицирования, 69 человек умерли.