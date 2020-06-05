Власти Беларуси не хотят возвращать долг «Газпрому» 1 5.06.2020, 13:03

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ФОТО: REUTERS

«Газпром» согласен на переговоры с Минском только с 2021 года и после уплаты долга.

Министерство энергетики Беларуси отправило письмо на имя главы «Газпрома» Алексея Миллера по поводу поставок газа, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ стал ответом на обращение «Газпрома» в адрес белорусского министра энергетики Виктора Каранкевича, в котором российская компания требовала вернуть долг, превышающий 165 миллионов долларов, и называла это условием начала переговоров.

В письме белорусской стороны отмечается, что противоречия по поводу задолженности возникли из-за методики определения стоимости газа с учетом его калорийности. Спор по этому поводу ведут ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

При этом в министерстве указали, что переговоры должны коснуться методики ценообразования с 1 января 2021 года, а также поставок газа в 2020-м.

Для решения текущих вопросов Беларусь предложила «Газпрому» объяснить, каким образом он считает стоимость газа с подтверждением пригодности методики в соответствии с национальным законодательством, и пообещала оперативно рассмотреть вопрос.

Этой весной Лукашенко не раз жаловался на завышенную, по его мнению, цену на российский газ. Он указывал, что даже Германия покупает его почти в два раза дешевле. В ответ на это президент России Владимир Путин назвал стоимость контрактов экономически обоснованной, связанной с затратами и инвестициями поставщиков.

«Газпром» согласился начать переговоры о пересмотре контрактов для Беларусь, но только с 2021 года и после уплаты долга. Сразу же после этого заявления Минск указал, что не признает задолженность.